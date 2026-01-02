À LA UNE DU 2 JAN 2026
[12:00]FC Barcelone : bonne nouvelle pour Lamine Yamal avant le derby !
[11:55]OL : un renfort totamement inattendu arrive tout droit de la CAN !
[11:32]Revue de presse : Thomasson fixé à Lens, la priorité de Beye à Rennes s’envole, Clauss et 2 autres départs à Nice ?
[11:16]OM : en plein Mercato, le PSG a débloqué deux renforts à Marseille ! 
[11:05]OM, OL Mercato : le tout nouveau rebondissement qui change tout pour Abdelli ! 
[10:57]FC Nantes : après Cabella, une autre recrue officialisée en attaque ! 
[10:49]ASSE, FC Nantes Mercato – INFO BUT! : une tendance forte se dégage pour Bardeli
[10:20]Stade Rennais Mercato : Haise a offert un cador à Beye, son arrivée à Rennes anticipée ?
[10:07]OM : en plein Mercato, le club officialise la signature d’un nom ronflant !  
[09:48]FC Nantes Mercato – INFO BUT! : pourquoi le dossier Zakaria Aboukhlal traîne autant
Revue de presse espagnole : coup dur pour Yamal au FC Barcelone, alerte rouge pour Mbappé au Real Madrid 

Par Bastien Aubert - 2 Jan 2026, 09:27
💬 Commenter
Lamine Yamal (FC Barcelone)
Voici la revue de presse espagnole en date de ce vendredi 2 janvier 2025. Au menu : les blessures de Lamine Yamal (FC Barcelone) et de Kylian Mbappé (Real Madrid).

SPORT : « Menace Lamine »

Lamine Yamal n’a pas complété sa première séance d’entraînement de l’année hier et inquiète grandement le staff médical du FC Barcelone. Hansi Flick décidera aujourd’hui ou demain de sa présence contre l’Espanyol.

MARCA : « Le rugissement de Rüdiger »

De passage en Sierra Leone pour les fêtes de fin d’année, Antonio Rüdiger a fait un vrai carton au pays natal de sa mère ! Entre projets éducatifs, sanitaires et sportifs, le stoppeur du Real Madrid a fait le plein de de bonnes énergies. 

MUNDO DEPORTIVO : « Marc Marquez, personnage de 2025 »

Mundo Deportivo a mis en avant le pilote de MotoGP Marc Marquez, élu par le journal catalan comme la personnalité de l’année 2025 en Espagne. De son côté, la piste du latéral droit Julian Ryerson (Dortmund, 28 ans) est confirmée au Barça. 

AS : « Gagner ce Dakar bouclerait la boucle »

La parole est donnée à Carlos Sainz, qui vise un nouveau sacre au Dakar pour sa 19e participation, le Real Madrid a tiré la sonnette d’alarme après la blessure au genou de Kylian Mbappé. Il s’agit de la 23e de ce type cette saison à la Casa Blanca. Le staff médical merengue est pointé du doigt.

