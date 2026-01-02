À LA UNE DU 2 JAN 2026
PSG, Real Madrid : Sergio Ramos a un autre projet que l’OGC Nice, il est colossal !  

Par Bastien Aubert - 2 Jan 2026, 09:05
Sergio Ramos (PSG)
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Alors que son nom circulait récemment du côté de l’OGC Nice, le mythique Sergio Ramos (39 ans) regarde beaucoup plus haut en Espagne. 

L’information a fait l’effet d’une bombe en Espagne. Sergio Ramos, pur produit de la formation sévillane, travaillerait activement sur un projet de rachat de son club formateur. L’objectif est clair : ramener Séville à sa juste place, sur les plans économique, institutionnel et sportif.

Ramos veut racheter le FC Séville ! 

Il ne s’agit pas d’un simple rôle d’ambassadeur ou de conseiller. L’ancien défenseur du Real Madrid et du PSG veut peser, décider, reconstruire. Selon El Chiringuito, le champion du monde 2010 s’entoure d’investisseurs très puissants et de personnalités influentes du monde du football pour bâtir un projet solide et durable. Autrement dit, un vrai projet présidentiel.

L’OGC Nice trop petit pour lui ?

Dans ce contexte, les rumeurs menant à l’OGC Nice prennent soudain une toute autre saveur. Là où certains imaginaient Ramos venir dépanner pour sortir le club de la crise, l’Espagnol de 39 ans voit bien plus grand. L’ancien Parisien ne veut pas être un figurant du football post-carrière. Il veut être un décideur majeur.

Pas encore à la retraite

Attention toutefois, Sergio Ramos n’a pas encore rangé les crampons. Il l’a lui-même précisé : « Je ne quitterai pas le football actif pour le moment. » Le message est limpide. Le défenseur central entend poursuivre sa carrière de joueur tout en préparant l’après. Une double trajectoire assumée qui n’écarte donc pas définitivement un coup de main improbable à l’OGC Nice…

