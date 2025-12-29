À LA UNE DU 29 DéC 2025
[20:00]FC Barcelone : Ronald Araújo de retour mais en sursis
[19:40]ASSE : Bafé Gomis glisse un précieux conseil Mercato aux Verts
[19:20]Real Madrid, OL Mercato : Endrick a snobé les supporters pour sa grande première à Lyon !
[19:00]CAN : Mostafa Mohamed (FC Nantes) n’a pas brillé avec l’Egypte, ça passe pour l’Afrique du Sud
[18:50]ASSE : du renfort pour Horneland à la reprise de l’entraînement !
[18:30]PSG Mercato : Luis Campos vend la mèche, de nouvelles pépites vont débarquer à Paris !
[18:00]OM Mercato : ça sent le roussi pour la priorité de De Zerbi !
[17:39]La course à Lazar Samardžić : l’OM face à une rude concurrence européenne
[17:30]FC Barcelone Mercato : discussions engagées avec le successeur de Lewandowski !
[17:24]Gaël Clichy débarque au SM Caen : la révolution d’un club blessé
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Real Madrid, PSG Mercato : Sergio Ramos prêt à revenir en Ligue 1 !

Par Laurent Hess - 29 Déc 2025, 17:00
💬 Commenter

Le Mercato s’anime avec l’annonce choc du jour : à 39 ans, Sergio Ramos fait son grand retour sur le marché, immédiatement disponible et affichant une motivation intacte pour un dernier défi. Les clubs de Ligue 1 voient se présenter une opportunité rare, celle de miser sur un défenseur de légende, libre et toujours avide de haut niveau.

Sergio Ramos libre : un monument sur le marché

Après une saison plutôt réussie au Mexique, Sergio Ramos quitte Monterrey et se retrouve en position de force : il est sans contrat, prêt à reprendre la compétition dès janvier et n’entend en aucun cas raccrocher les crampons. C’est un défenseur de classe mondiale, détenteur de multiples records avec le Real Madrid, qui se met à la disposition du mercato pour 0€. Plusieurs pistes s’offrent à lui, évoquées dans les médias, confirmant une demande toujours forte autour du champion d’Europe. Pour un détail complet sur les scénarios envisagés par Ramos, jetez un œil à les trois options envisagées par Sergio Ramos pour son avenir.

Un dernier challenge pour continuer au plus haut niveau

À l’image de Thiago Silva, tout juste parti à Porto à 41 ans pour viser un ultime challenge en Europe, Ramos refuse la retraite. Selon AS, l’ancien capitaine du Real Madrid vise un championnat compétitif, prêt à repartir avec l’ambition intacte de batailler en tête de classement et d’apporter son expérience à un vestiaire qui en aurait besoin. Cette philosophie, qui a fait sa réputation d’homme de défi, entraîne une ouverture totale vers tous les grands championnats du continent.

La Liga, la Premier League… mais la Ligue 1 bien placée !

S’il dit “oui” à la Premier League, à la Serie A ou au Portugal, c’est surtout la Ligue 1 qui pourrait tirer son épingle du jeu. Les clubs français sont expressément cités comme destinations possibles ; le joueur écoutera toutes les offres sérieuses, avec une attention particulière pour les projets sportifs attractifs. Si Manchester ou Milan s’intéressent aussi à lui, la France dispose désormais d’un vrai argument pour convaincre Ramos, sur le modèle de la signature d’un grand défenseur expérimenté comme cela a été récemment observé dans d’autres championnats. Difficile de passer à côté : Sergio Ramos est disponible pour 0€. Cette configuration reste exceptionnelle pour un joueur de son calibre et de son vécu, alors que la solidité défensive est souvent le maillon faible de nombreux clubs de Ligue 1.

PSGReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : PSG, Real Madrid