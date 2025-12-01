Real Madrid, PSG Mercato : une première offre tombe pour Sergio Ramos, il a 3 options pour son avenir

L’ancien capitaine du Real Madrid et de la Roja Sergio Ramos est en fin de contrat au Mexique. A 39 ans, il ne raccrochera pas les crampons et a déjà reçu une offre…

Le rideau va bientôt tomber sur l’aventure mexicaine de Sergio Ramos. Arrivé à Monterrey en début d’année, le défenseur espagnol ne devrait pas prolonger son bail chez les Rayados. À 39 ans, Ramos ne manque ni d’ambition, ni de passion pour le terrain. Malgré un attachement rapidement affiché au Mexique, la légende ibérique aurait tranché : il souhaite poursuivre sa carrière sous d’autres horizons, refusant l’option d’un retrait en douceur. Monterrey rêvait pourtant de s’offrir ses services sur le long terme, preuve que son impact a dépassé la simple opération séduction. L’ancien capitaine du Real Madrid n’a plus qu’in objectif avec Monterrey : quitter les Rayados sur un titre de champion, lui qui a déjà remporté la Liga avec le Real et la Ligue 1 avec le PSG.

L’Arabie saoudite veut Sergio Ramos

Ce samedi, Marca confirme que Sergio Ramos a décidé de quitter les Rayados et révèle qu’il étudie une offre émanant d’Arabie saoudite, un championnat qui avait déjà cherché à l’attirer avant son départ au Mexique. Ramos hésiterait. Il serait davantage attiré par la MLS, mais n’écarterait pas l’idée d’un dernier défi en Europe. Une certitude : à l’aube de ses 40 ans, l’Espagnol ne devrait pas manquer de propositions cet hiver.