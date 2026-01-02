La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Alors que l’OM scrute le mercato pour renforcer son entrejeu cet hiver, une piste séduisante vient d’être brutalement refroidie… par le PSG !

Et si le PSG sabordait le meilleur plan de l’OM au mercato ? Selon Le Parisien, le nom d’Ismael Saibari a récemment circulé du côté du Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain marocain du PSV Eindhoven, titulaire lors de la large victoire face à la Zambie (3-0) à la CAN le 29 décembre, a été proposé au club parisien au cours du mois de décembre.

Un profil polyvalent et dynamique, capable d’évoluer dans l’entrejeu comme plus haut sur le terrain, qui correspond à certains critères régulièrement étudiés par la cellule de recrutement parisienne. Une information loin d’être anodine dans le contexte actuel. À l’OM, Roberto De Zerbi cherche précisément ce type de joueur : mobile, technique, capable de casser les lignes et d’apporter du volume dans un milieu en reconstruction. Saibari cochait plusieurs cases et faisait partie des profils observés sur le marché.

Le PSG a posé un marqueur

Toujours selon Le Parisien, le PSG n’a pourtant pas donné suite dans l’immédiat. Aucune démarche concrète n’a été engagée et le dossier n’a pas été approfondi durant le mercato hivernal. Le club de la capitale, concentré sur d’autres priorités, pourrait toutefois conserver le nom de Saibari dans ses listes en vue de l’avenir, sans en faire à ce stade une piste active. Et c’est précisément là que le bât blesse pour l’OM.

Sans avancer officiellement, le PSG a posé un simple marqueur. Suffisant pour compliquer le dossier, faire grimper la cote du joueur et refroidir d’éventuels concurrents français. À Marseille, difficile désormais de foncer tête baissée sur un profil surveillé, même passivement, par le rival parisien. Résultat : la piste Saibari s’éloigne, torpillée sans même un coup de fil ou une offre formelle. Une manœuvre à la parisienne, discrète mais efficace, qui rappelle à quel point le PSG continue d’influencer le marché… y compris lorsqu’il décide de ne pas agir. Pour l’OM, il faudra sans doute regarder ailleurs.