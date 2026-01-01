À LA UNE DU 1 JAN 2026
[23:14]FC Barcelone Mercato : coup de froid sur le retour de João Cancelo !
[22:33]OM, OL Mercato : gros rebondissement pour Abdelli, un club se rapproche du but
[22:09]FC Nantes Mercato : plutôt un défenseur ou un milieu comme ultime recrue ?
[21:40]OM : un membre du staff mis à l’écart !
[21:03]ASSE Mercato : Kilmer Sports active une piste pour remplacer Larsonneur
[20:31]Stade Rennais Mercato : un premier départ hivernal se précise, un renfort s’éloigne
[19:59]FC Barcelone : Lamine Yamal de nouveau blessé ?
[19:26]OM : Roberto De Zerbi visé par Chelsea, mais…
[19:03]OM, RC Lens Mercato : c’est officiel pour Wahi à l’OGC Nice, ses premiers mots
[18:41]FC Barcelone Mercato : c’est bouclé pour la première recrue hivernale !
OM : un membre du staff mis à l’écart !

Par Fabien Chorlet - 1 Jan 2026, 21:40
Hamed Junior Traoré (OM)
L’OM aurait écarté un kiné après la rechute d’Hamed Junior Traoré.

Blessés de longue date, Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré s’apprêtent à retrouver les pelouses avec l’Olympique de Marseille. De retour à l’entraînement collectif depuis fin décembre, l’attaquant algérien et l’ailier gauche ivoirien pourraient jouer ce dimanche (16h) face au FC Nantes, selon L’Équipe.

La rechute de Traoré a valu la mise à l’écart d’un kiné

La convalescence compliquée d’Hamed Junior Traoré aurait coûté cher à un membre du staff olympien. Victime d’une blessure musculaire à une cuisse après le match contre l’Olympique Lyonnais (1-0), le 31 août dernier, l’ancien Auxerrois, prêté cette saison à l’OM par Bournemouth, n’a plus rejoué depuis et a connu au moins une rechute. Après cet épisode, le club olympien aurait mis à l’écart un kiné en charge de sa réeducation, toujours d’après L’Équipe. Une information jamais confirmée par l’OM malgré les sollicitations du journal.

OM

