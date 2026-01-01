OM : un membre du staff mis à l’écart !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

L’OM aurait écarté un kiné après la rechute d’Hamed Junior Traoré.

Blessés de longue date, Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré s’apprêtent à retrouver les pelouses avec l’Olympique de Marseille. De retour à l’entraînement collectif depuis fin décembre, l’attaquant algérien et l’ailier gauche ivoirien pourraient jouer ce dimanche (16h) face au FC Nantes, selon L’Équipe.

La rechute de Traoré a valu la mise à l’écart d’un kiné

La convalescence compliquée d’Hamed Junior Traoré aurait coûté cher à un membre du staff olympien. Victime d’une blessure musculaire à une cuisse après le match contre l’Olympique Lyonnais (1-0), le 31 août dernier, l’ancien Auxerrois, prêté cette saison à l’OM par Bournemouth, n’a plus rejoué depuis et a connu au moins une rechute. Après cet épisode, le club olympien aurait mis à l’écart un kiné en charge de sa réeducation, toujours d’après L’Équipe. Une information jamais confirmée par l’OM malgré les sollicitations du journal.