OM Mercato : Ben Seghir (Leverkusen), bon plan ou pas ?

Par Raphaël Nouet - 2 Jan 2026, 05:00
Eliesse Ben Seghir en action avec le Bayer Leverkusen.
L’ancien ailier de l’AS Monaco Eliesse Ben Seghir (Leverkusen, 20 ans) a déclaré sa flamme à l’OM. Serait-il une bonne recrue ? Nos journalistes en débattent.

Je vais le chercher moi-même à Leverkusen

« Même si je préfère son ancien partenaire de formation Maghnes Akliouche, qui m’avait épaté lors de ses débuts au cours d’un Monaco-OM (3-2) en 2023-24, j’adore Eliesse Ben Seghir. Je le trouvais impressionnant à l’ASM à ses débuts et s’il est quelque peu rentré dans le rang, je mets ça sur le fait que le contexte monégasque n’aide pas à se surpasser. Et qu’il avait de mauvais rapports avec son entraîneur. A l’Olympique de Marseille, dont on a compris qu’il s’agit de son club de cœur, avec l’exigence des supporters, il serait obligé de donner le meilleur de lui-même à chaque match.

Sa polyvalence serait une formidable plus-value pour l’équipe puisque s’il est ailier gauche, il peut également évoluer à droite ou dans l’axe. En concurrent d’Igor Paixao, en doublure de Mason Greenwood ou derrière Amine Gouiri ou Pierre-Emerick Aubameyang, il ferait des merveilles. Leverkusen l’a recruté pour 32 M€ l’été dernier mais vu sa première partie de saison, sa cote a forcément diminué. Je pense que Medhi Benatia, toujours très au fait de tout ce qu’il se passe avec ses compatriotes marocains, y a déjà songé. »

Raphaël NOUET

Je me tournerais vers d’autres pistes

« J’apprécie aussi Eliesse Ben Seghir, mais je le trouve un peu surcôté. Depuis sa magnifique saison 2024-2025 (9 buts et 4 passes toutes compétitions confondues), le Marocain peine à confirmer. Recruté pas moins de 32 millions d’euros l’été dernier par le Bayer Leverkusen, le natif de Saint-Tropez n’a pas encore réussi à s’imposer en Bundesliga, un championnat pourtant favorable aux attaquants.

Personnellement, je me tournerais plutôt vers d’autres pistes pour renforcer les ailes, comme Sofiane Diop (OGC Nice), qui pourrait être accessible à un prix beaucoup plus raisonnable, ou Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam), que je considère comme ayant un potentiel supérieur à celui d’Eliesse Ben Seghir Ben Seghir. »

Fabien CHORLET

