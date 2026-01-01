À LA UNE DU 1 JAN 2026
[11:37]FC Barcelone Mercato : un intérêt pour Maza, révélation de la CAN ?
[11:02]ASSE : un Vert rabaisse Arsenal par rapport au Chaudron
[10:42]FC Barcelone Mercato : Neymar a clos le débat sur son retour
[09:58]PSG Mercato : le PFC en passe de devancer Campos pour une pépite de L1
[09:32]OM Mercato : l’aveu déchirant de Ben Seghir sur son arrivée avortée à Marseille
[09:18]Real Madrid Mercato : Vinicius Jr met fin aux spéculations sur son avenir !
[09:04]Stade Rennais Mercato : Lepaul, un courtisan en moins grâce à Kalimuendo ?
[08:35]OL Mercato : Endrick enfin officialisé, ses premiers mots de Gone sont… pour l’ASSE !
[08:24]ASSE : Xabi Alonso (Real Madrid) convoqué au chevet d’Eirik Horneland
[08:05]FC Nantes Mercato : la priorité après Aboukhlal et Sissoko est connue
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : l’aveu déchirant de Ben Seghir sur son arrivée avortée à Marseille

Par Raphaël Nouet - 1 Jan 2026, 09:32
💬 Commenter
Eliesse Ben Seghir en action avec le Maroc lors de la Coupe d'Afrique des Nations.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Désormais à Leverkusen, l’ancien attaquant de l’AS Monaco Eliesse Ben Seghir (20 ans) a reconnu avoir pleuré en apprenant qu’il irait en Principauté et non à l’OM pour sa formation.

Un extrait d’une interview d’Eliesse Ben Seghir circule sur les réseaux sociaux en ce 1er janvier. On y apprend que l’attaquant, transféré de Monaco à Leverkusen l’été dernier, aurait pu signer à l’OM. Et que lui le natif de Saint-Tropez et fan du club l’a très mal vécu ! « Oui, j’aurais pu signer à Marseille. Même à l’heure d’aujourd’hui, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi ça ne s’est pas fait. J’en ai pleuré quand on m’a dit que je n’irais pas à l’OM. Ma famille a fait le choix de la sécurité. Elle estimait que Marseille n’était pas le meilleur endroit pour évoluer. J’étais encore jeune, j’ai écouté ma famille mais oui, j’en ai pleuré… »

Il est en échec à Leverkusen…

Rien n’est perdu pour Ben Seghir comme pour l’OM ! Après tout, l’international marocain joue très peu avec le Bayer Leverkusen (13 bouts de match depuis le début de la saison). Vu qu’il a joué avec Monaco en début de saison, il n’a pas le droit de porter un troisième maillot d’ici juin. Mais pour les années à venir, si jamais il continue à cirer le banc dans la Ruhr, il pourrait constituer un très bon renfort pour l’OM. Surtout vu son amour pour le club, qu’il cachait quand il jouait à Monaco, ce que l’on peut comprendre, mais qu’il vient de révéler au grand jour !

Genybet
Genybet 250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !
J'en profite

Ailier gauche capable de jouer à droite et surtout dans l’axe, Eliesse Ben Seghir conviendrait parfaitement à l’OM pour concurrencer Paixao, doubler Mason Greenwood ou prendre cette place qui cherche un titulaire depuis le début de la saison…

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot