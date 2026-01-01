Désormais à Leverkusen, l’ancien attaquant de l’AS Monaco Eliesse Ben Seghir (20 ans) a reconnu avoir pleuré en apprenant qu’il irait en Principauté et non à l’OM pour sa formation.

Un extrait d’une interview d’Eliesse Ben Seghir circule sur les réseaux sociaux en ce 1er janvier. On y apprend que l’attaquant, transféré de Monaco à Leverkusen l’été dernier, aurait pu signer à l’OM. Et que lui le natif de Saint-Tropez et fan du club l’a très mal vécu ! « Oui, j’aurais pu signer à Marseille. Même à l’heure d’aujourd’hui, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi ça ne s’est pas fait. J’en ai pleuré quand on m’a dit que je n’irais pas à l’OM. Ma famille a fait le choix de la sécurité. Elle estimait que Marseille n’était pas le meilleur endroit pour évoluer. J’étais encore jeune, j’ai écouté ma famille mais oui, j’en ai pleuré… »

Il est en échec à Leverkusen…

Rien n’est perdu pour Ben Seghir comme pour l’OM ! Après tout, l’international marocain joue très peu avec le Bayer Leverkusen (13 bouts de match depuis le début de la saison). Vu qu’il a joué avec Monaco en début de saison, il n’a pas le droit de porter un troisième maillot d’ici juin. Mais pour les années à venir, si jamais il continue à cirer le banc dans la Ruhr, il pourrait constituer un très bon renfort pour l’OM. Surtout vu son amour pour le club, qu’il cachait quand il jouait à Monaco, ce que l’on peut comprendre, mais qu’il vient de révéler au grand jour !

Ailier gauche capable de jouer à droite et surtout dans l’axe, Eliesse Ben Seghir conviendrait parfaitement à l’OM pour concurrencer Paixao, doubler Mason Greenwood ou prendre cette place qui cherche un titulaire depuis le début de la saison…