En concurrence avec le FC Barcelone mais aussi le Real Madrid pour un jeune défenseur central croate, l’OM a vu les Catalans passer la seconde.

A la mi-décembre, une rumeur a couru que l’Olympique de Marseille ferait partie des clubs intéressés par Branimir Mlacic, jeune défenseur central croate ayant percé en équipe première de l’Hajduk Split. Il était dit que le FC Barcelone et le Real Madrid étaient également intéressés. Deux semaines plus tard, le journaliste italien Matteo Moretto assure que le Barça a passé la seconde en prenant encore plus de renseignements sur ce défenseur gaucher qui répondrait aux besoins d’Hansi Flick. Le seul bémol étant que l’entraîneur allemand attend un joueur expérimenté.

Pour l’OM, la priorité reste un meneur de jeu

Même si le FC Barcelone n’a pas de gros moyens financiers, ce qui explique qu’il s’intéresse à Mlacic, l’OM devrait laisser filer cette piste. Surtout que, comme le précise L’Equipe dans son édition du jour, la priorité absolue de Roberto De Zerbi pour ce mois de janvier est le recrutement d’un meneur de jeu. C’est le seul poste où le bât blesse dans l’effectif. Adrien Rabiot aurait dû tenir ce rôle pour la saison mais son altercation avec Jonathan Rowe à Rennes en août a tout chamboulé et le milieu a fini par partir à Milan par la petite porte, sans être remplacé. La piste principale reste l’Angevin Himad Abdelli.

L’Equipe confirme que, pour financer son recrutement, l’OM tentera de vendre Angel Gomes, arrivé libre en provenance de Lille à l’intersaison. Le milieu anglais a justement été testé au poste de meneur de jeu mais n’a pas fait l’affaire. Les dirigeants marseillais réagiront aussi en cas de départ de Robinio Vaz et Daryl Bakola, leurs deux jeunes qui refusent pour le moment de prolonger.