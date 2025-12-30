À LA UNE DU 30 DéC 2025
PSG, Real Madrid Mercato : on sait vers club de Ligue 1 se dirige Sergio Ramos

Par Bastien Aubert - 30 Déc 2025, 07:00
Passé par le Real Madrid et le PSG, Sergio Ramos (39 ans) pourrait bien revenir en Ligue 1 au mercato hivernal.

Il a marqué l’histoire du Real Madrid, porté les couleurs du PSG et pourrait bien refaire parler de lui en France. Contre toute attente, Sergio Ramos est au cœur d’une rumeur XXL qui secoue la Ligue 1 à l’approche du mercato hivernal. L’information a d’abord circulé à grande vitesse avant de prendre de l’épaisseur. 

L’OGC Nice discute bien avec Ramos 

Selon Naninho, confirmé par Mohamed Toubache-Ter, des discussions sont bien en cours entre l’OGC Nice et Sergio Ramos. Oui, Sergio Ramos. À l’heure actuelle, rien n’est acté, mais le club azuréen étudie très sérieusement la possibilité de faire venir le défenseur espagnol cet hiver. Une hypothèse qui semblait totalement improbable il y a encore quelques jours.Depuis le Mexique, à Monterrey, l’ancien capitaine du Real Madrid cherche un projet capable de lui offrir du temps de jeu, de la visibilité et un rôle fort dans le vestiaire. À 39 ans, Ramos n’est plus dans une logique de long terme, mais plutôt dans celle d’un dernier défi, avec l’envie d’être utile sportivement et d’apporter son immense expérience. Et c’est précisément ce qui séduit l’OGC Nice

Un doute au sujet du physique 

Le club azuréen, en pleine refonte, cherche un profil capable d’encadrer sa défense et de faire franchir un cap au groupe dans les moments clés. L’arrivée d’un joueur du calibre de Ramos aurait un impact immédiat, sur le terrain comme en dehors. Leadership, exigence, culture de la gagne : tout ce qui peut parfois manquer dans les rendez-vous décisifs. Reste évidemment la question physique, centrale dans ce dossier. Nice avance avec prudence, conscient du risque mais aussi du potentiel énorme d’un tel pari. Pour l’instant, le club se renseigne, échange, évalue. Rien n’est signé, mais l’intérêt est réel et assumé en interne.

