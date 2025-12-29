À LA UNE DU 29 DéC 2025
[11:50]FC Nantes Mercato – INFO BUT! : Kita a trouvé sa priorité du milieu au RC Strasbourg 
[11:23]Revue de presse : une recrue arrive à Nice, le Stade Rennais fixé pour Echeverri, Thauvin loin de Lens 
[10:55]Real Madrid Mercato : Zidane a soufflé le nom d’un crack du RC Lens à l’oreille de Florentino Pérez
[10:47]OM Mercato : la succession de Mason Greenwood vire déjà au casse-tête
[10:19]ASSE : Molina balance du très lourd sur le Mercato, Kilmer et sur les coulisses chaotiques du club ! 
[10:00]CAN 2025 : l’organisation du Maroc au coeur de critiques virulentes, la polémique fait rage ! 
[09:41]Revue de presse espagnole : Gavi fait une immense annonce au FC Barcelone, une recrue XXL se rapproche du Real Madrid
[09:19]OGC Nice : Haise coincé entre le Stade Rennais et le FC Nantes pour rebondir ? 
[08:46]OL : à peine arrivé à Lyon, Endrick victime d’un gros coup dur !
[08:15]PSG, Real Madrid Mercato : coup de tonnerre pour Michael Olise ! 
PSG, Real Madrid Mercato : coup de tonnerre pour Michael Olise ! 

Par Bastien Aubert - 29 Déc 2025, 08:15
Michael Olise (Bayern)


Suivi de près par Luis Campos et apprécié par Luis Enrique, Michael Olise (Bayern Munich, 24 ans) ne rejoindra pas le PSG au mercato.

Le PSG peut tirer un trait sur lui. Dans les petits papiers depuis plusieurs saisons, PSG Inside Actus affirme que Michael Olise ne fera pas partie des renforts parisiens. À 24 ans, l’ailier, aujourd’hui au Bayern Munich, n’envisage tout simplement pas un départ lors de ce mercato. 

Avant son transfert en Allemagne, Olise avait pourtant bien été ciblé par la direction sportive du PSG. Luis Campos voyait en lui un profil parfaitement compatible avec le projet parisien, tandis que Luis Enrique appréciait sa capacité à faire des différences dans les petits espaces. Mais le timing a changé, et le Bayern a frappé avant tout le monde.

Olise intransférable à Munich 

Le message est désormais limpide : « Le Paris Saint-Germain s’était intéressé à Michael Olise lorsqu’il évoluait encore en Angleterre. Désormais joueur du Bayern Munich, l’international ne prévoit pas de quitter l’Allemagne dans l’immédiat. Le club bavarois le considère actuellement comme intransférable », indique le compte bien renseigné sur le PSG.

Un terme fort, qui ne laisse aucune place au doute. À Munich, Olise est vu comme un élément clé du projet à moyen terme, et aucune discussion n’est envisagée, même face à un club comme le PSG. Pour Paris, ce refus oblige à regarder ailleurs. Le secteur offensif reste un chantier prioritaire, mais cette piste, pourtant séduisante, est déjà classée sans suite. 

