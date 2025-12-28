PSG : Ibrahim Mbaye flambe à la CAN, tout le Sénégal est déjà à ses pieds !

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

À 17 ans, il a fait chavirer le stade et relancé tout un peuple hier soir : Ibrahim Mbaye vient peut-être de franchir un cap majeur dans sa jeune carrière. Remplaçant au coup d’envoi face à la RDC, l’ailier formé au PSG a tout changé en quelques minutes dans un match tendu de la CAN 2025. L’entrée en scène d’un talent brut qui a suscité les éloges de ses coéquipiers.

L’ambiance était nerveuse dès le début hier : deux équipes prudentes, peu d’espaces, une attaque sénégalaise en panne d’idées malgré le duo expérimenté formé par Mané et Jackson. Les minutes s’étiraient, la défense congolaise maîtrisait son sujet, et l’ouverture du score de la RDC au retour des vestiaires jetait un froid. Il fallait un électrochoc… C’est alors que le sélectionneur Pape Thiaw a lancé dans le grand bain Ibrahim Mbaye, à peine majeur, et tout juste appelé depuis quelques semaines chez les Lions de la Teranga. Et en quelques ballons, le tempo a changé. Percussion, culot, agitation permanente… le verrou adverse a commencé à craquer.

Dribbles, percées et but de Mané : Mbaye a réveillé le Sénégal

La première prise de balle de l’attaquant du PSG a planté le décor : accélération, dribble, et c’est sur une de ses percées, profitant aussi d’une défense fragilisée, que le match a basculé, avec l’égalisation de Mané qui ne tremble pas pour égaliser. Au coup de sifflet final, l’entrée majuscule du prodige du PSG a été saluée.

Iliman Ndiaye : « C’est un très bon joueur, on le savait tous. J’espère qu’il va répéter les entrées comme ça. »

Moussa Niakhate : « Il a fait une superbe entrée, très dynamique. Il a amené un souffle nouveau à cette équipe. Je suis fier de lui. On est tous là pour le protéger. »

Le capitaine Kalidou Koulibaly : « Son entrée, c’est ce qu’on attend de tous ceux qui entrent dans ces matches-là. Mbaye a montré de belles choses. Je suis content. »

Pape Gueye : « Il a 17 ans, il faut le protéger. Qu’il continue à travailler et il va nous apporter encore plus. » Le Sénégal tient peut-être dans le talent d’Ibrahim Mbaye un facteur X pour écrire un nouveau chapitre de sa légende continentale. La CAN 2025 pourrait bien voir l’éclosion d’une nouvelle étoile africaine, sous les yeux d’un vestiaire conquis, tout autant que les supporters, qui militent en masse sur les réseaux pour voir Pape Thiaw titulariser Mbaye dès le prochain match.