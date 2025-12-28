À LA UNE DU 28 DéC 2025
[08:30]FC Barcelone Mercato : Deco fonce sur un défenseur argentin, la tendance se confirme pour Rashford
[08:00]PSG Mercato : un ancien parisien va rejoindre Lionel Messi à l’Inter Miami
[07:30]Real Madrid : Cristiano Ronaldo n’en peut plus des questions sur la mère de son fils aîné
[07:00]PSG : Ibrahim Mbaye flambe à la CAN, tout le Sénégal est déjà à ses pieds !
[06:00]LOSC, Girondins, ASSE : Debuchy kiffait Gasset
[05:00]CAN : Hakimi sur les traces d’un ancien roc du FC Nantes
[00:00]Real Madrid : Vinicius, Bellingham et Eder Militao rechargent les batteries en très bonne compagnie (photos)
[22:57]CAN : le Nigeria d’Osimhen assomme la Tunisie et file en 8e de finale
[22:00]ASSE : Monnet-Paquet et Hamouma n’oublieront pas Jean-Louis Gasset
[21:00]RC Lens Mercato : une révélation des Sang et Or envoyée au Real Madrid !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : Ibrahim Mbaye flambe à la CAN, tout le Sénégal est déjà à ses pieds !

Par Laurent Hess - 28 Déc 2025, 07:00
💬 Commenter
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

À 17 ans, il a fait chavirer le stade et relancé tout un peuple hier soir : Ibrahim Mbaye vient peut-être de franchir un cap majeur dans sa jeune carrière. Remplaçant au coup d’envoi face à la RDC, l’ailier formé au PSG a tout changé en quelques minutes dans un match tendu de la CAN 2025. L’entrée en scène d’un talent brut qui a suscité les éloges de ses coéquipiers.

L’ambiance était nerveuse dès le début hier : deux équipes prudentes, peu d’espaces, une attaque sénégalaise en panne d’idées malgré le duo expérimenté formé par Mané et Jackson. Les minutes s’étiraient, la défense congolaise maîtrisait son sujet, et l’ouverture du score de la RDC au retour des vestiaires jetait un froid. Il fallait un électrochoc… C’est alors que le sélectionneur Pape Thiaw a lancé dans le grand bain Ibrahim Mbaye, à peine majeur, et tout juste appelé depuis quelques semaines chez les Lions de la Teranga. Et en quelques ballons, le tempo a changé. Percussion, culot, agitation permanente… le verrou adverse a commencé à craquer.

Dribbles, percées et but de Mané : Mbaye a réveillé le Sénégal

La première prise de balle de l’attaquant du PSG a planté le décor : accélération, dribble, et c’est sur une de ses percées, profitant aussi d’une défense fragilisée, que le match a basculé, avec l’égalisation de Mané qui ne tremble pas pour égaliser. Au coup de sifflet final, l’entrée majuscule du prodige du PSG a été saluée.

Iliman Ndiaye : « C’est un très bon joueur, on le savait tous. J’espère qu’il va répéter les entrées comme ça. »

Moussa Niakhate : « Il a fait une superbe entrée, très dynamique. Il a amené un souffle nouveau à cette équipe. Je suis fier de lui. On est tous là pour le protéger. »

Le capitaine Kalidou Koulibaly : « Son entrée, c’est ce qu’on attend de tous ceux qui entrent dans ces matches-là. Mbaye a montré de belles choses. Je suis content. »

Pape Gueye : « Il a 17 ans, il faut le protéger. Qu’il continue à travailler et il va nous apporter encore plus. » Le Sénégal tient peut-être dans le talent d’Ibrahim Mbaye un facteur X pour écrire un nouveau chapitre de sa légende continentale. La CAN 2025 pourrait bien voir l’éclosion d’une nouvelle étoile africaine, sous les yeux d’un vestiaire conquis, tout autant que les supporters, qui militent en masse sur les réseaux pour voir Pape Thiaw titulariser Mbaye dès le prochain match.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot