PSG Mercato : Luis Campos vend la mèche, de nouvelles pépites vont débarquer à Paris !

Le PSG s’est positionné sur de futures recrues. Luis Campos l’a révélé.

En 2025, le Paris Saint-Germain a quasi tout raflé et Luis Campos continue de façonner une politique de recrutement audacieuse, tournée vers l’avenir et irriguée par la jeunesse portugaise.

Auteur d’un sextuplé historique, le PSG a marqué ‘année de son empreinte. Jamais le club n’avait affiché autant d’autorité en Ligue 1, en Coupe nationale comme sur la scène européenne. Les distinctions individuelles et collectives s’enchaînent : Ballon d’or, The Best, Globe Soccer Awards… Paris est au centre de toutes les conversations.

Cet incroyable succès tient en partie à la vision affirmée de Luis Campos, récemment honoré du titre de meilleur directeur sportif à Dubaï. Le Portugais a frappé fort sur le marché, attirant des talents comme Willian Pacho et l’influent João Neves. Un investissement massif sur la jeunesse, payant à tous les étages. L’effectif parisien affiche aujourd’hui une moyenne d’âge d’à peine 25 ans, garant d’un avenir compétitif.

La filière portugaise, cœur de la stratégie parisienne

Pour Campos, la réussite des Portugais à Paris n’est pas une question de passeport, mais de talent. “Ils pourraient être d’autres pays, je dois penser aux objectifs du PSG, mais il y a énormément de bons joueurs au Portugal.” De Vitinha à Neves en passant par Gonçalo Ramos ou Nuno Mendes, la filière lusitanienne n’a jamais été aussi valorisée. Cette stratégie trouve un écho particulier dans le dernier triomphe de la sélection U17 portugaise, sacrée championne du monde récemment. Sur A Bola, Campos ne cache pas sa fierté de voir la Fédération portugaise briller et glisse qu’il compte bien continuer de s’appuyer sur ce brillant vivier. Pour la direction parisienne, miser sur la formation portugaise, c’est investir dans une école du football réputée pour sa technique, sa créativité et son intelligence de jeu. Campos a glissé une confidence pleine de promesses : plusieurs jeunes champions du monde U17 portugais figurent sur ses radars. “Certains, je les voudrais déjà ici, mais je ne peux pas le dire”, sourit-il, entre malice et suspense. Patience, donc, alors que pour cet hiver, le PSG se tourne aussi vers le Portugal avec dans son viseur l’Ivoirien du Sporting Ousmane Diomande, avec une offre de 45 M€ en préparation.