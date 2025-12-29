OGC Nice : Claude Puel remplace Franck Haise avec plusieurs chantiers en vue

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

L’OGC Nice traverse l’un des épisodes les plus sombres de son histoire récente. Le retour de Claude Puel sur le banc symbolise la volonté du club d’en finir avec la spirale négative, alors que les Aiglons ploient sous la pression d’une crise sportive et institutionnelle sans précédent.

Le début de saison 2025-2026 du Gym vire au casse-tête. Avec neuf défaites en seize journées et une dangereuse treizième place au classement, l’équipe a glissé dans l’incertitude. Mais la tension a explosé après la défaite à Lorient :

Violente colère de certains supporters sur le centre d’entraînement.

et Jérémie Boga, ainsi que le directeur sportif Florian Maurice, pris à partie physiquement et verbalement. Les deux joueurs offensifs n’ont plus revêtu le maillot rouge et noir, symbolisant la fracture grandissante entre vestiaire et tribunes.

Dans ce contexte, l’équilibre du groupe a volé en éclats, poussant certains cadres à envisager leur avenir loin de la Côte d’Azur. Une situation détaillée dans cet article sur les potentiels départs de joueurs clés.

Changement de direction et nouvelle ère

Face à l’ampleur de la crise, le club a enclenché un profond remaniement de son organigramme. Jean-Pierre Rivère fait son retour à la présidence, accompagné de Maurice Cohen. Ce tandem connaît la maison et doit retisser un lien de confiance, alors que Fabrice Bouquet quitte son poste. Sur le banc, la séparation avec Franck Haise officialise le besoin d’un nouvel élan. Les adjoints du coach, Lilian Nalis et Johann Ramaré, quittent eux aussi le navire, illustrant l’ampleur du changement en cours.

Claude Puel, un visage familier pour relever le défi

C’est donc Claude Puel, 64 ans, qui reprend les rênes de l’équipe première jusqu’à la fin de la saison. Libre depuis 2021, le technicien n’est pas un inconnu à Nice : il y avait déjà laissé une empreinte forte entre 2012 et 2016. À chacune de ses étapes, de Lille jusqu’à la Premier League à Southampton, sans oublier l’AS Monaco et Lyon, Puel a bâti sa réputation de bâtisseur exigeant et tacticien méthodique.

Sa capacité à redonner un cadre solide, à intégrer les jeunes et à obtenir des résultats dans l’urgence est précieuse à l’heure où le Gym vacille. Cette nouvelle mission s’annonce comme l’une des plus délicates de sa carrière, mais la direction azuréenne compte sur ce retour d’expérience pour enrayer la chute.

Stabiliser le club et restaurer la confiance

Puel arrive avec pour objectif prioritaire de stopper l’hémorragie au classement et de pacifier l’environnement. Il devra aussi rebâtir un vestiaire marqué par les événements récents, alors que des éléments comme Jérémie Boga pourraient être tentés par un départ après avoir vécu ces tensions. Les supporters attendent un électrochoc autant sur le plan du jeu que dans l’attitude globale.

Pour les dirigeants, remobiliser tout un club et permettre à l’effectif de repartir de l’avant relève désormais de l’urgence. Le technicien français devra également gérer l’absence de certains cadres, comme le buteur nigérian dont l’actualité et les performances restent scrutées sur les médias spécialisés.

Le Gym joue dès à présent gros. Claude Puel incarne la dernière cartouche d’une direction en quête de stabilité et d’apaisement. Nice amorce un nouveau chapitre, où chaque match pèsera lourd. Les prochaines semaines seront décisives pour relancer une dynamique mise à mal, face à un environnement encore sous tension.