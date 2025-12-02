FC Nantes : un Ballon d’Or à La Beaujoire cet hiver, les négociations ont démarré !
OGC Nice : après Haise, deux joueurs pris à partie veulent aussi claquer la porte !

Moffi et Boga à Nice
Bastien Aubert
2 décembre 2025

Après des agressions violentes, Nice Matin affirme que Jérémie Boga et Terem Moffi ont annoncé leur décision de quitter le l’OGC Nice. La rupture est totale.

Dimanche soir, à leur retour de Lorient (1-3), l’ambiance à l’OGC Nice tourne au cauchemar. Jérémie Boga et Terem Moffi subissent insultes, coups et crachats alors qu’ils rejoignent le bus de l’équipe. Pris à partie par des supporters niçois déchaînés, les deux joueurs ressortent choqués, avec des incapacités temporaires de travail établies. Les plaintes s’enchaînent. Le vestiaire, abasourdi, découvre l’ampleur des faits, tandis que la crise enfle sans tarder. Déjà, la situation critique autour de Moffi et Boga soulève l’inquiétude dans le foot français.

Une rupture définitive entre Boga, Moffi et le club ?

Le verdict tombe : pour Boga et Moffi, impossible d’imaginer rejouer sous ce maillot. Les deux joueurs, symboles de l’ambition niçoise depuis leurs arrivées, refusent tout retour sur la pelouse azuréenne. Un traumatisme profond, vécu comme un point de non-retour dans leur rapport au public. Initialement sous contrat jusqu’en 2027, leur avenir se dessine désormais loin de la Ligue 1. La direction du club, surprise par la fermeté de cette position, doit maintenant affronter l’inattendu : la perte de deux de ses talents les plus influents.

Une direction azuréenne sous pression

Pour l’état-major niçois, le temps est à la gestion d’urgence. L’ensemble de l’effectif affiche colère, incompréhension et peur face à de tels débordements. Plusieurs cadres éprouvent la sensation d’avoir été mis en danger, réclamant des mesures fortes à la hiérarchie. Dès mercredi, un débriefing avec l’ensemble du groupe était prévu, mais l’absence attendue de Boga et Moffi laisse entrevoir une atmosphère électrique et des échanges tendus. L’image du club s’en trouve fortement écornée, et le vestiaire entrevoit une suite sportive des plus incertaines. Pour explorer l’origine du choix de Moffi de rejoindre Nice, il est instructif de revenir sur son parcours avant l’arrivée sur la Côte d’Azur.

Quels scénarios pour l’avenir de Nice ?

Entre incompréhension et fatalisme, l’OGC Nice fait face à une zone de turbulences majeure. Sportivement, le groupe devra composer sans deux de ses éléments clefs. Humainement, la fracture semble difficilement réparable, avec la confiance durablement brisée entre effectif et tribune. Les prochaines heures s’annoncent décisives : réunions internes, éventuelles communications officielles, et, en coulisses, des discussions qui détermineront la feuille de route pour la suite. Nice joue gros, désormais, à tous les étages de son organisation.

Une chose est sûre : cette crise marque une césure dans l’histoire récente du club. Les prochains jours, placés sous le signe de la tension et des questionnements, seront cruciaux pour savoir si les Aiglons parviendront à se relever — ou si la rupture du lien entre joueurs et supporters deviendra totale. 

