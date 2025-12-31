À LA UNE DU 31 DéC 2025
[17:32]FC Nantes Mercato INFO BUT! : Kantari refuse Lemaréchal, il va signer à Brest
[17:00]ASSE Mercato : Kilmer Sports a tenté un défenseur central international !
[16:30]RC Lens Mercato : Thomasson sort du silence et ouvre la porte à un autre club
[16:00]Stade Rennais Mercato : en plus de Mastantuono, Désiré s’attaque à une piste du PSG
[15:30]OM Mercato : De Zerbi a pris une décision radicale avec Vaz et Bakola
[15:05]FC Barcelone Mercato : les pistes du Barça pour le mercato hivernal
[14:42]Real Madrid : Mbappé s’est blessé, le verdict est déjà tombé !
[14:22]ASSE : encore des bonnes et des mauvaises nouvelles pour Horneland avant Le Mans
[14:00]OM, OL, Stade Rennais Mercato : un nouvel accord est tombé dans le dossier Abdelli !
[13:30]RC Lens : Sage annonce un forfait pour Toulouse et un premier objectif pour 2026
Real Madrid : Mbappé s’est blessé, le verdict est déjà tombé !

Par Fabien Chorlet - 31 Déc 2025, 14:42
💬 Commenter
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Blessé au genou, Kylian Mbappé devrait être absent au moins trois semaines.

Gros coup dur pour Kylian Mbappé et le Real Madrid. En très grande forme depuis plusieurs semaines avec 11 buts inscrits lors des 7 derniers matchs, l’attaquant français se serait blessé et devrait être éloigné des terrains pendant quelques temps.

Au moins trois semaines d’absence pour Mbappé !

D’après L’Équipe, Kylian Mbappé aurait passé des examens ce mercredi matin, qui aurait révélé une lésion du ligament externe d’un genou. Le numéro 10 des Merengue ressentirait des douleurs à ce genou depuis plusieurs semaines maintenant.

En raison de cette blessure, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain devrait être absent durant au moins trois semaines. On ne devrait donc pas revoir le capitaine des Bleus sur les pelouses avant le déplacement sur la pelouse de Villarreal, le 25 janvier prochain.

