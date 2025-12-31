Real Madrid : Mbappé s’est blessé, le verdict est déjà tombé !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Blessé au genou, Kylian Mbappé devrait être absent au moins trois semaines.

Gros coup dur pour Kylian Mbappé et le Real Madrid. En très grande forme depuis plusieurs semaines avec 11 buts inscrits lors des 7 derniers matchs, l’attaquant français se serait blessé et devrait être éloigné des terrains pendant quelques temps.

Au moins trois semaines d’absence pour Mbappé !

D’après L’Équipe, Kylian Mbappé aurait passé des examens ce mercredi matin, qui aurait révélé une lésion du ligament externe d’un genou. Le numéro 10 des Merengue ressentirait des douleurs à ce genou depuis plusieurs semaines maintenant.

En raison de cette blessure, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain devrait être absent durant au moins trois semaines. On ne devrait donc pas revoir le capitaine des Bleus sur les pelouses avant le déplacement sur la pelouse de Villarreal, le 25 janvier prochain.