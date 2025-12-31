À LA UNE DU 31 DéC 2025
[11:58]ASSE Mercato : Raykkonen, pas avant l’été 2026 ?
[11:30]Revue de presse : le RC Strasbourg, l’OGC Nice et le LOSC s’activent en vue du mercato
[11:04]FC Barcelone Mercato : un retour improbable se précise, Koundé peut trembler !
[10:49]Stade Rennais : encore des tensions, Beye toujours en danger ?
[10:20]FC Nantes : les malheurs de Castro ont refroidi une cible de l’ASSE !
[10:01]OL : nouvel énorme revers pour Textor à cause d’Almada !
[09:39]Real Madrid : la moquerie magistrale d’un média pro-Barça contre Mbappé
[09:18]OM : un nouveau problème lié à la CAN
[08:59]PSG : le clan Donnarumma réagit à l’attaque de Campos
[08:40]ASSE Mercato : Bardeli fait une grande annonce sur son avenir !
Real Madrid : la moquerie magistrale d’un média pro-Barça contre Mbappé

Par Raphaël Nouet - 31 Déc 2025, 09:39
💬 Commenter
Kylian Mbappé à terre lors d'un match du Real Madrid.
Accusé par les médias catalans de ne marquer que sur pénalty, l’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé redouterait de se retrouver dans un club anglais qui n’en bénéficie jamais…

Au temps de l’incroyable rivalité entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, le Portugais du Real Madrid était surnommé par les supporters du FC Barcelone « Penaldo ». Une façon de souligner que les Merengue bénéficiaient très souvent de pénaltys et que CR7 marquait la majorité de ses buts dans cet exercice. C’était évidemment exagéré mais il s’agissait surtout de mettre le doigt là où ça fait mal, à savoir les faveurs arbitrales dont bénéficie la Maison Blanche depuis toujours, même si elle s’en défend. Un média catalan a d’ailleurs trouvé le moyen de remettre cette suspicion au goût du jour en trollant Kylian Mbappé de façon magistrale.

600 jours sans pénalty pour Oxford, 20 pour Mbappé sur la période !

Tout est parti d’un tweet du compte X d’Oxford United, qui a révélé que le club n’avait pas bénéficié d’un seul pénalty depuis… 600 jours ! Un total énorme pour le club de Deuxième division anglaise, sur lequel Mundo Deportivo a rebondi en expliquant qu’il s’agit de l’équipe dans laquelle Kylian Mbappé ne voudrait pas jouer ! C’est que pendant ces quasiment deux années d’abstinence pour Oxford, l’attaquant français a pour sa part tiré 20 pénaltys rien qu’avec le Real Madrid ! Et 9 rien que pour la saison en cours !

L’avant-dernier en date, contre Talavera (3-2) en Coupe du Roi le 17 décembre, a d’ailleurs donné lieu à une grosse polémique car la main du joueur amateur était totalement involontaire et précédée d’une faute de Huijsen. De quoi donner du grain à moudre à tous les anti-Real !

