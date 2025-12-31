Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Dans la revue de presse espagnole du jour, il est surtout question des propos polémiques tenus par Nico Williams concernant la Supercoupe d’Espagne, qui se tiendra en Arabie Saoudite la semaine prochaine. Son club, l’Athletic Bilbao, doit affronter le Real Madrid en demi-finales.

Inaki Williams : « Jouer en Arabie Saoudite, c’est de la merde »

Adversaire du Real Madrid en demi-finales de la Supercoupe d’Espagne la semaine prochaine, l’attaquant vétéran de l’Athletic Bilbao Inaki Williams n’a pas mâché ses mots concernant la délocalisation de la compétition en Arabie Saoudite depuis plusieurs saisons. « C’est de la merde », a-t-il dit, rappelant qu’une épreuve nationale ne devrait pas se jouer ailleurs qu’en Espagne. Une réflexion partagée par beaucoup de monde…

AS : l’unité pour les fêtes

L’entraînement du Real Madrid était ouvert au public, mardi, et aussi bien Kylian Mbappé que Vinicius Jr et Xabi Alonso ont été applaudis. Les supporters merengue étaient visiblement animés par l’esprit de Noël et cherchaient l’union sacrée !

Sport : les trois vœux de Laporta

Dans un échange avec les supporters barcelonais, le président du FCB a exprimé ses souhaits pour 2026. L’un d’entre eux est de continuer à remporter des trophées, lui dont l’équipe a tout gagné en Espagne en 2025.

Mundo Deportivo : Goretska s’offre au Barça

Le milieu allemand a pris la décision de quitter le Bayern Munich à la fin de la saison et son souhait serait de rejoindre Hansi Flick au FC Barcelone.