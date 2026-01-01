À LA UNE DU 1 JAN 2026
[09:32]OM Mercato : l’aveu déchirant de Ben Seghir sur son arrivée avortée à Marseille
[09:18]Real Madrid Mercato : Vinicius Jr met fin aux spéculations sur son avenir !
[09:04]Stade Rennais Mercato : Lepaul, un courtisan en moins grâce à Kalimuendo ?
[08:35]OL Mercato : Endrick enfin officialisé, ses premiers mots de Gone sont… pour l’ASSE !
[08:24]ASSE : Xabi Alonso (Real Madrid) convoqué au chevet d’Eirik Horneland
[08:05]FC Nantes Mercato : la priorité après Aboukhlal et Sissoko est connue
[07:46]RC Lens : un international tricolore en plus de Thauvin bientôt chez les Sang et Or ?
[07:28]Real Madrid : miracle pour Mbappé, finalement disponible pour la Supercoupe ?
[07:08]OM Mercato : le FC Barcelone accélère pour une cible phocéenne
[06:51]PSG Mercato : les 2 premières recrues de 2026 sont connues !
Real Madrid : miracle pour Mbappé, finalement disponible pour la Supercoupe ?

Par Raphaël Nouet - 1 Jan 2026, 07:28
Kylian Mbappé lors du dernier match de l'année 2025 du Real Madrid, contre Séville.
Le Real Madrid a très mal vécu l’annonce du forfait de Kylian Mbappé pour les trois prochaines semaines. Il ferait le forcing pour que l’attaquant participe quand même à la Supercoupe d’Espagne.

La très mauvaise nouvelle est tombée hier en début d’après-midi : victime de douleurs récurrentes au genou gauche, Kylian Mbappé doit observer trois semaines de repos. Le Real Madrid, dans son communiqué médical, a parlé d’entorse. L’attaquant était gêné depuis plusieurs semaines, révèle L’Equipe, mais il a serré les dents en décembre histoire d’égaler le record de Cristiano Ronaldo (59 buts sur une année civile avec les Merengue). Il pensait surtout pouvoir s’habituer à la douleur et continuer ainsi. Mais elle l’empêchait d’accélérer et il a préféré dire stop, en accord avec le staff médical du Real.

La Supercoupe décisive pour la suite de la saison

Sauf que L’Equipe annonce que le Real Madrid n’a pas perdu espoir de pouvoir compter sur celui qui a inscrit la moitié des buts de l’équipe en Liga (18 sur 36) pour la Supercoupe ! « Hier, au sein du club madrilène, on espérait d’ailleurs et on n’écartait pas l’idée de pouvoir compter sur Mbappé pour la Supercoupe d’Espagne, écrit le quotidien sportif. A une semaine de la compétition, cela relèverait du miracle. » Effectivement, mais le jeu en vaut la chandelle car, ces dernières années, le vainqueur de la Supercoupe d’Espagne a systématiquement remporté la Liga en fin de saison. Pour un Real Madrid qui a vu le FC Barcelone tout rafler la saison dernière, ce serait très important.

Xabi Alonso va-t-il convoquer Kylian Mbappé et lui demander de serrer les dents face à l’Atlético en demies et éventuellement le Barça en finale, avant de le mettre au repos pour trois semaines ? Ce serait prendre un gros risque. Mais vu la position intenable dans laquelle se trouve l’entraîneur du Real Madrid, a-t-il vraiment le choix ?

