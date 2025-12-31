À LA UNE DU 31 DéC 2025
Stade Rennais Mercato : Mastantuono (Real Madrid) en prêt, vous prenez ?

Par Raphaël Nouet - 31 Déc 2025, 19:30
Franco Mastantuono avant un match du Real Madrid.
Une rumeur annonce un intérêt un intérêt du Stade Rennais pour le jeune ailier droit argentin du Real Madrid Franco Mastantuono. Nos journalistes débattent de l’intérêt d’un éventuel prêt.

« Je suis mitigé »

« Je reconnais beaucoup de talent à Franco Mastantuono mais je ne pense pas qu’il soit adapté au Stade Rennais, et ce pour deux raisons. La première est tactique. Dans le 3-5-2 d’Habib Beye, l’Argentin occuperait le poste de piston droit, ce qui implique un travail défensif auquel il n’est pas habitué et auquel il ne se plie pas de bonne grâce. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui font que Xabi Alonso l’a sorti du onze au Real Madrid. Sachant qu’Al-Tamari est déjà très offensif à gauche, ça ferait quatre joueurs portés sur l’attaque (avec Lepaul et Embolo ou Meïté). C’est beaucoup trop, surtout en Ligue 1. La deuxième raison est d’ordre physique. Mastantuono découvre le football européen et il ne s’est pas encore mis au diapason au niveau de l’intensité. Or, celle-ci est plus grande en France et la dimension physique plus importante qu’en Liga. J’ai très peur qu’après quelques matches, on parle d’une erreur de casting, même si la patte gauche de l’Argentin pourrait faire des ravages. Pour ces deux raisons, je ne donnerais pas suite à l’idée d’attirer Mastantuono en prêt. Après, si Habib Beye est prêt à changer de tactique pour aligner une attaque avec Al-Tamari à gauche, Lepaul en pointe et l’Argentin en droite, là, je signe tout de suite ! »

Raphaël NOUET

« Je prends, mais… »

« J’ai été surpris de voir la rumeur Franco Mastantuono à Rennes. Je ne pensais pas que le club breton puisse s’offrir un joueur de ce calibre, même en prêt. Le Stade Rennais a cruellement besoin d’un joueur créatif pour renforcer son attaque et l’ancien joueur de River Plate serait le profil idéal par ses qualités techniques, ses déplacements et sa vision du jeu. Toutefois, cette piste comporte plusieurs bémols.

Sur le plan tactique, je rejoins Raphaël : Franco Mastantuono n’est pas vraiment adapté au 3-5-2 d’Habib Beye. S’il vient, il faudrait envisager un changement de système, d’autant plus que l’Argentin peut évoluer à plusieurs postes : en numéro 10, sur les ailes ou derrière l’attaquant. Enfin, pour le projet à long terme de Rennes, recruter un joueur qui risque de partir dans six mois n’est pas forcément la meilleure solution. »

Fabien CHORLET

