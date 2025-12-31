À LA UNE DU 31 DéC 2025
PSG Mercato : la hype Vitinha enfle au Real Madrid

Par Raphaël Nouet - 31 Déc 2025, 07:14
Le milieu du PSG Vitinha aux Globe Soccer Awards.
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

La rumeur d’un intérêt du Real Madrid pour Vitinha (PSG) fait saliver les supporters merengue, qui le voient comme la recrue idéale pour leur équipe.

Il suffit d’un rien pour embraser les supporters espagnols. Une rumeur comme celle d’un échange entre Vinicius Jr et Vitinha, par exemple. Croisée avec la volonté du Real Madrid de recruter un milieu organisateur en juin prochain. Il n’en faut pas plus pour que le nom du Portugais du PSG devienne tendance sur les réseaux sociaux de l’autre côté des Pyrénées et fasse l’unanimité, ce qui est assez rare. Ce mercredi, en tout cas, les supporters du Real sont unanimes pour dire que Vitinha serait le chaînon manquant à l’équipe mise en place par Xabi Alonso.

Le Real cherche un milieu organisateur

Mais ce n’est pas le nom principal sorti par le directeur du quotidien sportif AS, Felix Diaz. Selon lui, si le Real Madrid a bien fait du recrutement d’un milieu organisateur une priorité pour l’été prochain, le nom qui revient le plus parmi les dirigeants merengue est celui du Néerlandais de l’AZ Kees Smit (19 ans). Présenté comme le nouveau Xavi, Smit a un grand mérite : il est accessible financièrement. Ce qui n’est pas le cas de Vitinha, que le PSG refusera de céder au Real Madrid.

Et là est finalement la principale information de la journée : sous contrat jusqu’en 2029, Vitinha devrait continuer d’animer le PSG pendant encore de nombreuses années. Lui dit se sentir bien à Paris et son club sait combien il lui doit. Même l’intérêt du Real Madrid ne devrait pas suffire à briser ce mariage solide.

