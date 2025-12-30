Dans une interview à RMC, le directeur sportif du PSG, Luis Campos, a dit clairement pourquoi Gianluigi Donnarumma avait été vendu à Manchester City cet été.

Vendu à Manchester City pour 30 M€ le 1er septembre, Gianluigi Donnarumma a laissé un grand vide au PSG. Son successeur, Lucas Chevalier, n’est pas encore au niveau attendu. L’ancien Lillois a commis plusieurs boulettes depuis le début de la saison qui ont coûté cher à son club. Matvei Safonov a pris la suite avec brio, réalisant notamment un festival lors de la séance de tirs au but de la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo (1-1, 2 t.a.b. à 1) mais il s’est fracturé la main. Ce qui laisse forcément des regrets au PSG vu l’exceptionnelle saison 2024-25 réalisée par Gianluigi Donnarumma.

« Quand il demande un salaire au niveau du PSG d’avant… »

Mais dans un entretien à RMC, Luis Campos a expliqué que le départ de l’Italien était devenu inéluctable en raison de ses prétentions salariales pour prolonger : « Le club est plus important que quiconque. Cela a changé au PSG. Quant à Donnarumma, une combinaison de circonstances a conduit à cette décision. Quand il demande un salaire au niveau du PSG d’avant, pas du PSG actuel… Notre politique est très axée sur le mérite : vous gagnez plus quand vous le méritez et quand vous jouez. Nous avons pris un moment pour discuter du problème Gigio. Nous étions obligés de trouver des solutions si nous ne parvenions pas à un accord avec lui ».

Comme toujours depuis le début de sa carrière, Donnarumma aura donc laissé son appât du gain guider ses choix. C’est ce qui lui a valu de se mettre tout le monde à dos à l’AC Milan, c’est ce qui lui vaut de quitter par la petite porte un club qu’il a contribué à placer sur le toit de l’Europe. Tant pis pour lui, dommage pour le PSG…