Après neuf jours de repos, les joueurs du PSG sont attendus cet après-midi (17h) pour une reprise marquée par plusieurs absences de taille.

Le PSG prépare sa rentrée, cet après-midi (17h). Les champions d’Europe, qui disposaient d’un programme individuel pendant les vacances, enchaîneront avec une nouvelle séance demain matin avant une journée de repos le 1er janvier. L’année 2026 commence sur un calendrier dense : sept matches en janvier, dont le déplacement au Koweït pour le Trophée des champions contre l’OM le 8 janvier, une affiche déjà stratégique et qui pourrait se jouer avec un effectif amoindri. Selon L’Équipe, le staff du PSG devra composer avec plusieurs absences. Achraf Hakimi a déjà lancé sa CAN en entrant à la 64e minute dans la victoire du Maroc contre la Zambie (3-0), tandis qu’Ibrahim Mbaye a réalisé une première sortie brillante avec le Sénégal (1-1 contre la RDC le 28 décembre). Mais d’autres joueurs restent indisponibles : Lee Kang-In souffre d’une lésion musculaire à la cuisse gauche, et David Boly d’un coup à la cheville contre Fontenay.

Deux cas sensibles à l’infirmerie du PSG

Les cas les plus sensibles concernent Matvei Safonov et Quentin Ndjantou. Le gardien russe, victime d’une fracture de la main gauche lors de la séance de tirs au but contre Flamengo (1-1, 2-1 t.a.b., le 17 décembre), se lance dans une course contre la montre pour revenir, avec un délai estimé à trois ou quatre semaines. Ndjantou, touché à une cuisse contre Fontenay, sera absent entre six et huit semaines et passera une IRM dans une semaine pour évaluer la cicatrisation. Avec ces incertitudes, le PSG pourrait se présenter face à l’OM avec plusieurs titulaires manquants ou pas encore à 100 % de leurs capacités. Entre absences, retours incertains et calendrier chargé, le club devra gérer ses ressources avec précision pour ne pas être pénalisé dans cette première confrontation majeure de 2026.