À LA UNE DU 30 DéC 2025
[11:50]FC Nantes Mercato INFO BUT! : un héros de la CAN recalé, ça avance pour une recrue en défense  
[11:21]Du rififi à Nantes pour Mwanga (RC Strasbourg) au FC Nantes, Clauss loin de Nice, un Marocain au RC Lens ? 
[10:55]PSG : pluie de mauvaises nouvelles avant l’OM ! 
[10:22]ASSE : une mauvaise nouvelle tombe avant Le Mans, Horneland a de quoi être inquiet ! 
[10:00]OM Mercato : Jorge Mendes entretient le mystère sur l’avenir de Bernardo Silva 
[09:45]Revue de presse espagnole : le clin d’oeil de Vitinha (PSG) au Real Madrid, un retour fait chavirer le FC Barcelone  
[09:17]OL Mercato : les débuts d’Endrick fixés, Pierre Ménès le détruit ! 
[08:48]OM, Stade Rennais Mercato : rebondissement total pour El Karouani !
[08:12]FC Nantes Mercato INFO BUT! : Kita cible un géant de la CAN bien connu en Ligue 1
[08:00]PSG : les premiers mots d’Hakimi après son retour avec le Maroc à la CAN 2025
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : pluie de mauvaises nouvelles avant l’OM ! 

Par Bastien Aubert - 30 Déc 2025, 10:55
💬 Commenter
Luis Enrique (PSG)
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Après neuf jours de repos, les joueurs du PSG sont attendus cet après-midi (17h) pour une reprise marquée par plusieurs absences de taille.

Le PSG prépare sa rentrée, cet après-midi (17h). Les champions d’Europe, qui disposaient d’un programme individuel pendant les vacances, enchaîneront avec une nouvelle séance demain matin avant une journée de repos le 1er janvier. L’année 2026 commence sur un calendrier dense : sept matches en janvier, dont le déplacement au Koweït pour le Trophée des champions contre l’OM le 8 janvier, une affiche déjà stratégique et qui pourrait se jouer avec un effectif amoindri. Selon L’Équipe, le staff du PSG devra composer avec plusieurs absences. Achraf Hakimi a déjà lancé sa CAN en entrant à la 64e minute dans la victoire du Maroc contre la Zambie (3-0), tandis qu’Ibrahim Mbaye a réalisé une première sortie brillante avec le Sénégal (1-1 contre la RDC le 28 décembre). Mais d’autres joueurs restent indisponibles : Lee Kang-In souffre d’une lésion musculaire à la cuisse gauche, et David Boly d’un coup à la cheville contre Fontenay.

Deux cas sensibles à l’infirmerie du PSG

Les cas les plus sensibles concernent Matvei Safonov et Quentin Ndjantou. Le gardien russe, victime d’une fracture de la main gauche lors de la séance de tirs au but contre Flamengo (1-1, 2-1 t.a.b., le 17 décembre), se lance dans une course contre la montre pour revenir, avec un délai estimé à trois ou quatre semaines. Ndjantou, touché à une cuisse contre Fontenay, sera absent entre six et huit semaines et passera une IRM dans une semaine pour évaluer la cicatrisation. Avec ces incertitudes, le PSG pourrait se présenter face à l’OM avec plusieurs titulaires manquants ou pas encore à 100 % de leurs capacités. Entre absences, retours incertains et calendrier chargé, le club devra gérer ses ressources avec précision pour ne pas être pénalisé dans cette première confrontation majeure de 2026.

PSGOM

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OM, PSG