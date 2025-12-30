🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Après cinq longues semaines loin des terrains, Achraf Hakimi a signé un retour remarqué sous le maillot du Maroc. Rentré en jeu pour la dernière demi-heure face à la Zambie, le capitaine des Lions de l’Atlas n’a pas seulement retrouvé les pelouses : il a redonné souffle et ambition à tout un groupe, porté par un net succès (3-0)

Touché par une entorse, Achraf Hakimi a vu défiler les semaines, rongé par l’impatience. Lundi soir, la frustration a fait place à la joie pure au moment d’effectuer ses premières courses sur la pelouse avec le Maroc. Les trente minutes de jeu du latéral droit du PSG n’avaient rien d’anodin pour un vestiaire revanchard, encore marqué par le nul frustrant contre le Mali.

Avec un rythme déjà intense, Hakimi a donné le ton dès son entrée, impulsant dynamisme et sérénité à l’arrière-garde marocaine. Ce retour ne passe pas inaperçu à quelques encablures de la Coupe d’Afrique des Nations, alors que la sélection nourrit de nouvelles ambitions.

Le message fort du capitaine : une équipe tournée vers la victoire

Au sortir de cette victoire, Hakimi n’a pas caché son enthousiasme : « Je suis très content de revenir sur le terrain. Ça m’a manqué. Je suis fier de la performance collective et c’est ce qu’on devait offrir aux supporters. » Un discours fédérateur, emblématique d’un leader qui place le collectif avant tout.

Le Maroc s’est ainsi rassuré, en renouant avec une prestation solide, à l’image de son capitaine. Les Lions affichent une détermination renouvelée, animés par le désir de rendre leurs supporters fiers à chaque apparition. Ce retour symbolise plus qu’une simple reprise sportive : il réunit toute une équipe autour de valeurs communes et d’un objectif clair.

Les Lions de l’Atlas retrouvent la confiance avant la suite de la CAN

En dominant la Zambie, le groupe a retrouvé son élan juste avant les grandes échéances africaines. L’impact positif de Hakimi se répercute déjà sur la dynamique interne et la confiance générale. Les joueurs semblent prêts à relever de nouveaux défis, confiants dans la force retrouvée du collectif. Dans cette période de reconstruction, certains talents partis s’illustrer à l’étranger continuent d’alimenter l’actualité du football marocain, à l’image du transfert imminent d’Eliesse Ben Seghir vers Bayer Leverkusen qui suscite beaucoup d’enthousiasme au sein des supporters marocains.