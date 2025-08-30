L’AS Monaco continue de renflouer ses caisses cet été. C’est au tour d’Eliesse Ben Seghir de quitter le Rocher, direction la Bundesliga.

Eliesse Ben Seghir, formé sur le Rocher, va s’engager dans les prochaines heures avec le Bayer Leverkusen. Montant de la transaction : plus de 30 millions d’euros, bonus inclus, et un pourcentage à la revente, comme l’indique Foot Mercato. Ce transfert intervient dans la foulée de l’officialisation du départ de Soungoutou Magassa vers West Ham, après celui de Wilfried Singo à Galatasaray, affirmant la stratégie monégasque de maximisation des actifs.

Leverkusen a arraché Ben Seghir

Si l’accord sur cinq ans entre Ben Seghir et Leverkusen s’est ficelé rapidement, les discussions ont achoppé sur les détails financiers. Chelsea a tenté de s’immiscer dans la bataille de dernière minute, sans parvenir à rafler la mise face à la détermination allemande. Leverkusen cherchait à compenser des départs offensifs, et Ben Seghir a été séduit par le projet proposé. En moins de deux ans, Ben Seghir a vu sa cote grimper de 200 000 euros à près de 30 millions. Avec les départs de Magassa, Singo et désormais Ben Seghir, Monaco vit une métamorphose. Le club a toutefois réussi à conserver Maghnes Akliouche, aujourd’hui l’un des joueurs les mieux valorisés du championnat de France. Désormais, les dirigeants s’activent pour compenser ces pertes majeures, en étudiant différentes pistes pour redynamiser leur attaque.