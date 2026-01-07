À LA UNE DU 7 JAN 2026
FC Barcelone Mercato : Deco confirme le retour de Cancelo… le RC Lens impacté ?

Par Laurent Hess - 7 Jan 2026, 20:50
Le retour de Joao Cancelo au FC Barcelone pourrait directement impacter le RC Lens, actuel leader de Ligue 1.

Deux ans après son premier passage au FC Barcelone, João Cancelo (31 ans)est en route pour le Barça. Le latéral portugais a privilégié l’offre du Barça à celle de l’Inter Milan et convaincu Al-Hilal de le prêter aux Culés jusqu’à la fin de la saison. Un deal que Deco vient de confirmer en marge de la demi-finale de Supercoupe d’Espagne face à l’Athletic Bilbao.

Un Sang et Or pressenti pour remplacer Cancelo en Arabie saoudite

«Nous finalisons l’accord. Il n’a pas encore passé la visite médicale mais João arrivera bientôt à Barcelone. Il y a des questions contractuelles, mais en théorie, nous allons conclure l’affaire», a glissé le Portugais. Et selon Nicolo Schira, Al-Hilal vise un joueur du RC Lens pour remplacer Cancelo en la personne de Saud Abdulhamid. Le latéral saoudien est actuellement prêté au RCL par l’AS Rome, avec qui Al-Hilal serait déjà entré en contact. Pas sûr que cela ravisse les dirigeants Sang et Or… Le SAoudien de 26 ans a participé à 12 matches cette saison avec le RC Lens (1 but, 2 passes décisives).

