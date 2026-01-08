À LA UNE DU 8 JAN 2026
[09:54]PSG – OM : Riolo prend al-Khelaïfi pour fracasser le Trophée des champions
[09:35]FC Barcelone Mercato : Chelsea prêt à miser 150 M€ sur un Blaugrana !
[09:08]PSG Mercato : une pépite de la CAN à 100 M€ détournée par la Premier League !
[08:49]ASSE : changement radical chez Horneland, les Verts applaudissent !
[08:29]Le derby de Madrid éclipsé par un FC Barcelone phénoménal
[08:16]Stade Rennais Mercato : à la lutte avec l’OL pour un défenseur du PSG
[08:01]RC Lens : 8 mois de suspension pour une figure du club, les supporters également sanctionnés !
[07:44]FC Nantes Mercato : bonne nouvelle dans un dossier prioritaire
[07:28]OM Mercato : le nouveau Messi aurait pu être marseillais !
[07:13]Real Madrid : énorme surprise avec Mbappé en cas de finale face au FC Barcelone ?
Par Raphaël Nouet - 8 Jan 2026, 07:13
💬 Commenter
Kylian Mbappé balle au pied lors du match entre le Real Madrid et le FC Séville.
Touché à un genou et pas présent dans le groupe qui s’est déplacé en Arabie Saoudite, Kylian Mbappé pourrait participer à une éventuelle finale de Supercoupe dimanche si le Real Madrid se qualifie.

Ce jeudi soir, le Real Madrid dispute la deuxième demi-finale de la Supercoupe d’Espagne, 24h après que le FC Barcelone a collé une manita à l’Athletic Bilbao (5-0). A cette occasion, les Lions ont rejoint les Merengue dans les livres d’histoire puisque, douze mois après la Maison Blanche en finale de la compétition (2-5), ils sont devenus la deuxième équipe à encaisser quatre buts en première période. C’était, évidemment, à chaque fois contre le Barça… Le Real Madrid, qui rêve de revanche, devra toutefois surmonter l’obstacle Atlético ce soir. Pas évident quand on se souvient que les Colchoneros en ont mis cinq aux hommes de Xabi Alonso (5-2) lors du match aller en Liga…

Mbappé pourrait faire le voyage pour la finale

D’ailleurs, l’avenir de l’entraîneur du Real va beaucoup dépendre de cette Supercoupe. Une élimination dès ce soir ou une humiliation en mondovision comme celle subie par Carlo Ancelotti et son équipe en 2025 en finale et le couperet pourrait tomber pour l’entraîneur basque. Raison pour laquelle il n’aurait pas totalement fait une croix sur une participation de Kylian Mbappé, qui a inscrit la moitié des buts merengue depuis le début de la saison. Selon L’Equipe, « le club madrilène n’écarte toujours pas la possibilité de le faire voyager pour disputer l’éventuelle finale de la compétition ».

Resté en Espagne, Mbappé a pu se soigner tranquillement, loin de l’agitation saoudienne, où son club a dû faire face à de nombreuses obligations commerciales. Si le Real bat l’Atlético ce soir, il pourrait donc débarquer dans la péninsule arabique samedi pour disputer le Clasico programmé dimanche. Ce serait une sacrée surprise mais surtout un gros risque car s’il devait se blesser plus sérieusement, la suite de la saison madrilène serait compromise !

Real MadridFC Barcelone

