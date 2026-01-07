À LA UNE DU 8 JAN 2026
[00:00]FC Barcelone : Lamine Yamal de nouveau en couple après Nicki Nicole, il en rêve !
[23:00]FC Barcelone Mercato : Manchester United a tranché pour l’avenir de Marcus Rashford !
[22:20]OM Mercato : après Guendouzi, un autre ancien marseillais vers la Turquie ?
[21:53]Supercoupe d’Espagne : le FC Barcelone colle une manita à l’Athletic Bilbao, Bardghji épate !
[21:25]ASSE Mercato : Kilmer Sports a déniché le successeur d’Ekwah en Angleterre !
[21:10]Trophée des champions : avant PSG-OM, Luis Enrique s’en prend… à l’IA !
[20:50]FC Barcelone Mercato : Deco confirme le retour de Cancelo… le RC Lens impacté ?
[20:30]OM Mercato : accord trouvé avec Abdelli, il est tout proche de Marseille !
[20:00]OM Mercato : Artur (Botafogo), un drôle de pari à 8 M€ !
[19:30]PSG Mercato : Marco Verratti vers un rebond XXL !
Supercoupe d’Espagne : le FC Barcelone colle une manita à l’Athletic Bilbao, Bardghji épate !

Par Laurent Hess - 7 Jan 2026, 21:53
Le FC Barcelone n’a pas fait de détails ce mardi soir face à Bilbao, pulvérisé 5-0 à Jeddah.

Le FC Barcelone tient la grande forme en ce début d’année 2026. Ce mardi soir à Jeddah, le Barça a régalé face à l’Athletic Bilbao en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne. Sans Lamine Yamal et Lewandowski au coup d’envoi, l’équipe d’Hansi Flick menait déjà 4-0 à la mi-temps !

Raphinha s’est offert un doublé

Club le plus titré en Supercoupe d’Espagne avec 15 sacres, le FC Barcelone, tenant du titre, s’est articulé dans un 4-2-3-1 avec Joan Garcia dans les cages derrière Jules Koundé, Pau Cubarsi, Eric Garcia et Alejandro Baldé. Avec Pedri, Fermin Lopez et Frenkie de Jong au milieu et un trio d’attaque avec Ferran Torres soutenu par Roony Bardghji et Raphinha. Le jeune Bardghji a profité de la rencontre pour se mettre en évidence. C’est lui qui a initié le premier but en servant Fermin qui a trouvé Ferran Torres, auteur de l’ouverture du score avant un second but signé Fermin, sur un centre en retrait de Raphinha. Bardghji a inscrit le 3e but d’une frappe déviée par Unai Simón dans ses propres filets. Bardghji, encore lui, a oriente le jeu sur la gauche pour Raphinha qui s’est chargé d’ajouter un 4e but d’un missile imparable pour Simon. Et c’est sur une action encore initiée par Roony Bardghji que Raphinha a conclu le festival.

