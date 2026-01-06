À LA UNE DU 6 JAN 2026
[11:16]Revue de presse : un nouveau né au Stade Rennais, les supporters se liguent contre le RC Lens, nouvelle signature à Nice après Clauss ?
[10:31]Real Madrid : nouveau coup dur pour Kylian Mbappé !
[10:15]ASSE Mercato : un ex joueur coté de l’OM et du PSG pourrait accélérer le départ de Stassin cet hiver ! 
[09:55]Liam Rosenior quitte le RC Strasbourg : cap sur Chelsea !
[09:48]OM : pluie de bonnes nouvelles avant le PSG !
[09:17]OL Mercato : Endrick arrive à Lyon avec un cador du Real Madrid
[09:00]CAN 2025 : pourquoi il ne faut absolument pas rater le choc Algérie – RD Congo en 8es de finale
[08:48]Revue de presse espagnole : une recrue choc au FC Barcelone, Vinicius clashe un coéquipier du Real Madrid ! 
[08:15]FC Nantes : une brouille a éclaté entre deux joueurs, Kantari a déjà sévi ! 
[07:49]OM Mercato : Marseille n’a plus le choix, Benatia fonce sur un buteur champion du monde !
Real Madrid : nouveau coup dur pour Kylian Mbappé !

Par Bastien Aubert - 6 Jan 2026, 10:31
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Le Real Madrid fait face à une bien mauvaise surprise à la veille de la Supercoupe d’Espagne : Kylian Mbappé (27 ans) est victime d’une blessure au genou gauche. À l’approche de la demi-finale tant attendue face à l’Atlético, la présence de la star française est fortement compromise.

Le 31 décembre, le Real Madrid annonçait officiellement que Kylian Mbappé souffrait d’une entorse du genou gauche, confirmée après des examens médicaux. Le communiqué du club précisait que l’évolution de la blessure serait déterminante pour la reprise de l’attaquant, mais la gravité de l’entorse semble avoir forcé l’équipe médicale à recommander prudence et repos. Malgré sa détermination, Mbappé a dû se contenter d’un entraînement en salle, espérant tout de même accompagner ses coéquipiers pour ce déplacement en Arabie saoudite.

Participation compromise pour la Supercoupe d’Espagne

A l’heure actuelle, le dossier Mbappé inquiète à Madrid : As estime que la probabilité d’un retour express a été abandonnée et sa non-participation au chaud derby contre l’Atlético est quasiment actée. Le Bondynois devrait donc manquer la première manche de la Supercoupe – et son retour éventuel en finale reste, là aussi, très incertain. La durée estimée de son absence, entre 2 et 3 semaines, entretient l’angoisse des supporters quant à son calendrier de reprise.

Quel impact pour le Real et Mbappé ?

L’absence d’une figure majeure comme Mbappé, auteur de 18 buts en 18 matchs de Liga cette saison, bouscule évidemment les plans de Xabi Alonso. Avec près de 95% de titularisations depuis le début de l’exercice espagnol, le Français pèse énormément dans l’animation offensive madridiste. Pour le Real Madrid, cette blessure survient au plus mauvais moment, alors que la tension grimpe et que l’équipe aborde l’une des phases les plus décisives du calendrier. La situation reste donc à surveiller de très près pour le Real Madrid. L’équipe devra faire sans sa star pour ce derby, et la tension reste vive quant à une possible présence en finale.

