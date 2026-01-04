À LA UNE DU 4 JAN 2026
Real Madrid : Mbappé de retour pour la Supercoupe ? Xabi Alonso fait une annonce

Par William Tertrin - 4 Jan 2026, 21:36
Après une large victoire 5-1 face au Real Betis ce dimanche au Santiago Bernabéu, l’entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, s’est exprimé en conférence de presse sur l’état de forme de Kylian Mbappé et ses chances de disputer la prochaine Supercoupe d’Espagne, qui débutera cette semaine en Arabie saoudite.

Le Français, absent contre le Betis en raison d’une entorse au genou gauche, reste une incertitude majeure pour le déplacement à Riyad en demi-finale contre l’Atlético Madrid. Mbappé a manqué la rencontre du week-end, mais au lieu d’écarter définitivement sa participation à la Supercoupe, Alonso a préféré rester prudent tout en laissant une fenêtre d’espoir :

« Il [Mbappé] a ses chances, ce n’est pas exclu. Nous allons attendre mardi pour voir comment il se sent », a déclaré l’entraîneur basque.

Gonzalo García pour assurer en attendant Mbappé

Cette réponse traduit la volonté du Real Madrid de raccourcir au maximum le délai de récupération du buteur vedette, tout en évaluant la situation au jour le jour, sans précipiter son retour si les sensations ne sont pas au rendez-vous. En cas de nouvelle absence pour Mbappé, Xabi Alonso pourra tout de même compter sur Gonzalo García, son nouveau héros auteur d’un triplé face au Betis ce dimanche.

Alonso a par ailleurs réaffirmé son optimisme concernant le reste de l’effectif, notamment le milieu Aurélien Tchouaméni, qui sera bien du voyage en Arabie saoudite, malgré une sortie prématurée contre le Betis.

La saison du Real Madrid entre en phase décisive sur plusieurs fronts : une course au titre en Liga, une Supercoupe à jouer dès cette semaine, et les échéances de la Ligue des Champions qui suivront. Dans ce contexte, la présence ou non de Mbappé dans le groupe pour la Supercoupe pourrait bien faire la différence dans la conquête du premier trophée de l’année.

