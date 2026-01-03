Real Madrid : Xabi Alonso au bord de l’implosion… à cause de Mbappé ?

Coup de tonnerre à Madrid : Kylian Mbappé, récemment auteur d’une saison record, est écarté pour plusieurs semaines. Entre incertitude et pression, Xabi Alonso semble plus impatient que jamais et doit remodeler un Real en crise d’effectif.

Mbappé sur la touche : la machine du Real Madrid enrayée

Leader d’attaque incontesté, Kylian Mbappé voit son formidable élan stoppé net par une entorse au genou gauche. Son absence, qui durera au moins trois semaines, fait planer le doute sur sa présence pour la Supercoupe d’Espagne avec le Real Madrid et le gros rendez-vous européen contre Monaco. Et ce, alors qu’il venait de rejoindre Cristiano Ronaldo avec un total stratosphérique de 59 buts sur l’année civile. C’est tout un club qui retient son souffle, Mbappé ayant déjà inscrit 29 buts en 24 matchs sous le maillot merengue cette saison.

Une dynamique fragilisée au pire moment

Lourd coup pour les ambitions madrilènes : cette blessure de la star perturbe gravement le collectif, d’autant que la compétition s’intensifie. Même si l’espoir d’un retour express reste permis, le Real doit composer sans son homme fort au seuil d’une période charnière. La prudence domine, malgré les rumeurs de récupération accélérée.

Xabi Alonso cherche la parade et accélère la pression

Aux commandes d’un vestiaire diminué, Xabi Alonso semble au bord de l’implosion à cause de l’absence de Mbappé, et n’a d’ailleurs pas caché son impatience de revoir son attaquant vedette ce samedi en conférence de presse : « Nous allons voir, c’est surtout une question de sensations. On va tenter de raccourcir les délais. Quand est-ce que ce sera… C’est la question. Je ne sais pas. Pour la Supercoupe d’Espagne ? Nous espérons. ». L’entraîneur basque cherche à rassurer tout en mettant la pression sur le staff médical, conscient que l’équilibre de son équipe en dépend.

Vinicius et Rodrygo doivent reprendre le flambeau

Dépourvu de son capitaine offensif, le Real Madrid va devoir miser sur Vinicius Junior, déjà impliqué sur plus de 30 % des buts cette saison, et sur Rodrygo, pour relancer une attaque orpheline de Mbappé. Leur complicité sera la clé pour surmonter la tempête. En parallèle, l’effectif se réduit encore : le jeune Endrick est prêté à l’OL pour gagner en expérience, ce qui laisse Alonso avec moins d’options offensives cette saison.

Effectif décimé : une liste d’absents qui inquiète

Le sort s’acharne sur Madrid : outre Mbappé, plusieurs cadres manqueront à l’appel face au Betis. Trent Alexander-Arnold et Eder Militao restent à l’infirmerie, Brahim Diaz est mobilisé par la CAN avec le Maroc, tandis que Dean Huijsen demeure incertain. Le Real s’apprête donc à affronter une série de chocs avec un banc raccourci et sous pression, notamment face à l’Atletico pour la Supercoupe et Monaco en Ligue des champions, tout en surveillant le Barça en Liga.

L’avenir immédiat du Real s’écrit sans Mbappé

Le club madrilène doit maintenant puiser dans ses ressources pour ne rien lâcher dans la course aux titres. Xabi Alonso responsabilise ses leaders et tente d’unir un groupe fragilisé, alors que les supporters suivent de près l’évolution de la situation de Kylian Mbappé, toujours au centre de toutes les attentions. La gestion de cette crise sera décisive pour le moral du vestiaire et pour la suite de la saison du Real.