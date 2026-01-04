À LA UNE DU 4 JAN 2026
Real Madrid : un carton face au Betis sans Mbappé, Xabi Alonso a trouvé son nouveau héros !

Par William Tertrin - 4 Jan 2026, 18:19
Le Real Madrid a surclassé le Betis 5-1 sans un Kylian Mbappé blessé, porté par un immense Gonzalo Garcia auteur d’un triplé éclatant. Sous l’œil de Xabi Alonso, la jeunesse madrilène s’est imposée comme force motrice dans la lutte pour le titre en Liga.

Gonzalo Garcia superstar, le Real tient son nouveau dynamiteur

Privé de son atout numéro un, Kylian Mbappé, absent pour un mois, le Real Madrid a vu émerger un nouveau visage : Gonzalo Garcia. Aligné en pointe aux côtés de Vinicius et Rodrygo, le jeune attaquant de 21 ans a livré une prestation XXL. Dès la 21e minute, il a ouvert le score sur une superbe tête, lançant les siens vers un festival offensif. Garcia a ensuite doublé la mise dès l’entame de la seconde période d’un contrôle poitrine enchaîné d’une demi-volée puissante, puis a signé le triplé sur une sublime Madjer du gauche après un service d’Arda Güler.

Xabi Alonso maîtrise son effectif et relance la dynamique collective

L’absence de Mbappé aurait pu faire trembler le Real, mais Xabi Alonso a parfaitement géré la situation. Fort d’une défense stabilisée par un Tchouaméni solide et des récupérations agressives, les Madrilènes ont étouffé le Betis. Les entrées percutantes de Güler et Mastantuono en fin de match ont apporté de l’allant dans le jeu, avec notamment une passe décisive de Güler sur le troisième but de Garcia. La maîtrise collective du Real, associée à son banc de qualité, offre des solutions multiples pour poursuivre la course en tête de la Liga.

Une victoire référence qui maintient la pression sur Barcelone

Ce succès éclatant permet au Real Madrid de rester au contact du FC Barcelone dans la lutte pour le titre. Le Real pointe à la 2e place, à 4 points seulement du leader barcelonais. Dans ce duel à distance, chaque match compte : le Betis, qui chute à la 6e position, n’a pu que saluer la supériorité madrilène malgré une réaction en seconde période grâce à Cucho Hernandez. La gestion tactique d’Alonso et l’éclosion de Garcia agitent le vestiaire madrilène et envoient un message fort à la concurrence.

Gonzalo Garcia, la révélation qui affole l’Europe

Le triplé de Gonzalo Garcia ne passe pas inaperçu sur la scène européenne. Déjà surveillé par de grands clubs, le jeune attaquant confirme match après match son potentiel de superstar. À seulement 21 ans, il est en train de s’imposer comme la solution offensive numéro un lorsque Mbappé est absent – et démontre toute la richesse de la formation madrilène.

Un Real prêt à défier Barcelone, même sans Mbappé

Solide, inspiré et totalement maîtrisé, le Real envoie un signal fort à ses rivaux. Même privé de sa référence offensive, l’équipe d’Alonso prouve que sa jeunesse et son collectif sont taillés pour résister à toutes les tempêtes. La saison 2026 s’annonce plus ouverte que jamais, avec une lutte pour le trône de Liga relancée par l’éclosion de Garcia. Barcelone est prévenu : sans Mbappé, le Real possède déjà son nouveau héros.

