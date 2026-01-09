À LA UNE DU 9 JAN 2026
OM Mercato : la terreur du Vélodrome au Stade Rennais cet hiver ? 

Par Bastien Aubert - 9 Jan 2026, 08:48
💬 Commenter
Lazar Samardzic (Alatanta)
Il était suivi de près par l’OM au mercato. Il cochait toutes les cases du projet marseillais. Mais contre toute attente, Lazar Samardzic pourrait bien filer entre les doigts de Medhi Benatia… et débarquer au Stade Rennais ! 

Dans le viseur de l’OM, Lazar Samardzic semblait promis à un avenir sous les ordres de Roberto De Zerbi. Un profil créatif, technique, capable d’apporter ce supplément d’âme au milieu marseillais. Mais le scénario a brutalement changé.

Samardzic se propose… au Stade Rennais !

Selon Guillaume Lainé, journaliste à Ouest-France, le meneur de jeu serbe de l’Atalanta Bergame a lui-même ouvert une porte surprenante. « Sur le dossier du joueur créatif, l’état-major du SRFC aurait notamment aussi été sondé par l’entourage de Lazar Samardzic (23 ans), l’international serbe de l’Atalanta Bergame ». Une information qui a de quoi faire grincer des dents du côté du Vélodrome, que l’intéressé avait glacé en octobre en Ligue des Champions sur un contre éclair (1-0). À 23 ans, Samardzic cherche avant tout du temps de jeu. Peu utilisé par Raffaele Palladino à l’Atalanta Bergame, l’international serbe veut partir dès cet hiver. Et ce, malgré l’intérêt de clubs prestigieux comme la Lazio Rome ou la Fiorentina. Voir son entourage proposer ses services au Stade Rennais en dit long sur son impatience… et sur l’attractivité retrouvée de la Ligue 1.

L’OM doublé mais à quel prix ?

Le Stade Rennais cherche justement un meneur de jeu pour dynamiser son animation offensive. Le profil colle parfaitement. Problème : le coût. Malgré un temps de jeu limité cette saison, Samardzic reste valorisé à 15 millions d’euros par Transfermarkt, avec 26 sélections internationales au compteur. Pour boucler une telle opération, Rennes devra vendre. Les regards se tournent naturellement vers Ludovic Blas et Seko Fofana. Peu utilisés par Habib Beye depuis deux mois, les deux hommes sont clairement sur le marché et ne seront pas retenus en cas d’offre hivernale. Pour Medhi Benatia, le coup serait dur. Lazar Samardzic faisait partie de ces profils validés, appréciés, presque idéaux pour le projet marseillais. Le voir proposer ses services à Rennes ressemble à un sérieux avertissement. Sur le mercato, tout va très vite. Et parfois, les dossiers les plus avancés prennent soudain une direction totalement inattendue.

