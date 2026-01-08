À LA UNE DU 9 JAN 2026
Stade Rennais Mercato : faut-il foncer sur Kamara (PSG) ?

Par Raphaël Nouet - 8 Jan 2026, 22:30
💬 Commenter
Noham Kamara en action avec les équipes de jeunes du PSG.
Le Stade Rennais ferait partie des clubs intéressés par le jeune défenseur du PSG Noham Kamara (18 ans). Une bonne idée ? Nos journalistes en débattent.

Je ne vois pas l’intérêt

Depuis qu’il a trouvé la formule magique au niveau de sa composition d’équipe, Habib Beye aligne une défense composée d’Alidu Seidu, Jérémy Jacquet et Lilian Brassier. Quand l’un de ces trois-là vient à manquer, c’est Anthony Drouault qui prend la relève. Le Stade Rennais est donc bien pourvu au poste de défenseur central, où Valentin Rongier peut également dépanner. Sachant qu’il n’a que la Ligue 1 et la Coupe de France à jouer d’ici la fin de saison, je ne vois pas l’intérêt de recruter à ce poste. Encore moins un jeune inexpérimenté… Car, à la limite, on peut dire que Drouault ne donne pas entière satisfaction. Mais quitte à lui trouver un concurrent, je miserais sur un joueur expérimenté.

Le PSG veut que Kamara joue, qu’il engrange de l’expérience au plus haut niveau. Ça se comprend. Mais il n’y a pas de place pour lui actuellement au Stade Rennais. La défense donne satisfaction, il n’y a aucune raison de la déstabiliser en remplaçant un Seidu ou un Brassier par Kamara. Ce serait se tirer une balle dans le pied alors que le SRFC se remet à peine à marcher normalement après un début de saison raté…

Raphaël NOUET

xxx

« Une bonne opportunité »

« Je pense que Noham Kamara représente une opportunité de marché qu’il convient de ne pas laisser passer. Le défenseur sait qu’il est borduré au PSG et il privilégie un départ. Le Stade Rennais n’est pas seul sur le coup et cela se comprend car le natif de Meaux a largement montré ses qualités chez les jeunes tout comme à la dernière Coupe du monde U20. C’est un joueur d’avenir et le SRFC a tout à gagner en allant le chercher, surtout qu’il est quasi gratuit puisqu’il n’y a que ses indemnités de formation à payer.

Alors c’est vrai, Beye a déjà du monde à son poste, mais abondance de biens ne nuit pas et on peut imaginer que la porte devrait s’ouvrir cet été pour Jacquet, très sollicité. Avec Kamara, le SRFC tiendrait déjà son successeur. »

Laurent HESS

