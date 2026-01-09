À LA UNE DU 9 JAN 2026
[14:30]PSG Mercato : Paris attaqué sur Ruiz, 150 M€ claqués pour Alvarez ! 
[14:00]FC Barcelone : le vestiaire du Barça se moque du Real Madrid en interne, le Clasico va faire des étincelles !
[13:30]OM Mercato : du lourd débarque sur Vaz, Greenwood en route pour un transfert historique !
[13:15]OM Mercato : Höjbjerg fait des siennes, son successeur déniché en Colombie ?
[13:01]ASSE : la première recrue hivernale a débarqué à l’Étrat ! 
[12:59]FC Nantes : Kantari annonce le plus gros coup dur qui soit avant Nice ! 
[12:45]PSG Mercato : retournement total de situation pour Akliouche ! 
[12:16]PSG – OM : Pavard clashé par les supporters suite à une polémique avec Hernandez, il s’explique !
[11:50]ASSE Mercato : Kilmer s’est lancé sur une recrue surprise cet hiver ! 
[11:21]Revue de presse : volte-face de Clauss à Nice, Rosenior a offert un futur grand à Lens, signature imminente à Rennes !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : du lourd débarque sur Vaz, Greenwood en route pour un transfert historique !

Par Bastien Aubert - 9 Jan 2026, 13:30
💬 Commenter
Mason Greenwood (OM)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Si l’OM panse ses plaies après sa désillusion face au PSG au Trophée des Champions (2-2, 1 tab 4), le mercato lui est revenu e pleine figure avec deux rumeurs de taille.

Ça commence déjà à bouger autour de Robinio Vaz (18 ans). Alors que les discussions au sujet d’une prolongation de contrat sont actuellement tendues à l’OM, ces dissensions ont mis la puce à l’oreille de certains cadors européens.

L’AS Rome se place sur Robinio Vaz 

L’AS Rome en fait partie. Selon Gialuca Di Marzio, les Giallorossi veulent renouveler leur secteur offensif sous Gian Piero Gasperini et ne se limitent pas à Giacomo Raspadori, pour lequel la confiance grandit. La situation de Joshua Zirkzee est, elle, encore bloquée tant que Manchester United n’a pas tranché sur son prochain entraîneur. Dans ce contexte, la Roma étudie plusieurs solutions jeunes à fort potentiel, et le jeune attaquant de l’OM figure parmi elles. La concurrence est forte : la Lazio et l’Atalanta observent également le joueur, et d’autres clubs européens ont déjà inscrit son nom sur leurs radars. Si son transfert serait très coûteux, les dirigeants romains réfléchissent sérieusement à un investissement sur ce profil, indépendamment des autres dossiers déjà envisagés. 

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Greenwood, une vente record vers Liverpool ?

Pendant ce temps, Mason Greenwood continue d’agiter les rumeurs du mercato. D’après Fichajes, Liverpool est particulièrement attentif et prépare un investissement massif pour le récupérer et lancer une nouvelle ère offensive. L’OM le valorise entre 80 et 100 millions d’euros, et si la transaction se concrétise, ce serait une vente historique pour le club et un retour très médiatique du joueur en Premier League. Marseille joue donc sur tous les fronts sur ce mois de janvier, déjà éprouvant sur le terrain sportif. 

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot