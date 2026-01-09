OM Mercato : du lourd débarque sur Vaz, Greenwood en route pour un transfert historique !

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si l’OM panse ses plaies après sa désillusion face au PSG au Trophée des Champions (2-2, 1 tab 4), le mercato lui est revenu e pleine figure avec deux rumeurs de taille.

Ça commence déjà à bouger autour de Robinio Vaz (18 ans). Alors que les discussions au sujet d’une prolongation de contrat sont actuellement tendues à l’OM, ces dissensions ont mis la puce à l’oreille de certains cadors européens.

L’AS Rome se place sur Robinio Vaz

L’AS Rome en fait partie. Selon Gialuca Di Marzio, les Giallorossi veulent renouveler leur secteur offensif sous Gian Piero Gasperini et ne se limitent pas à Giacomo Raspadori, pour lequel la confiance grandit. La situation de Joshua Zirkzee est, elle, encore bloquée tant que Manchester United n’a pas tranché sur son prochain entraîneur. Dans ce contexte, la Roma étudie plusieurs solutions jeunes à fort potentiel, et le jeune attaquant de l’OM figure parmi elles. La concurrence est forte : la Lazio et l’Atalanta observent également le joueur, et d’autres clubs européens ont déjà inscrit son nom sur leurs radars. Si son transfert serait très coûteux, les dirigeants romains réfléchissent sérieusement à un investissement sur ce profil, indépendamment des autres dossiers déjà envisagés.

.@OfficialASRoma, ancora bloccato Zirkzee. A prescindere, per l'attacco si farà un investimento su un profilo giovane: si valutano Giovane del @HellasVeronaFC e Robinio Vaz del @OM_Officiel https://t.co/t5cK4IseG2 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 8, 2026

Greenwood, une vente record vers Liverpool ?

Pendant ce temps, Mason Greenwood continue d’agiter les rumeurs du mercato. D’après Fichajes, Liverpool est particulièrement attentif et prépare un investissement massif pour le récupérer et lancer une nouvelle ère offensive. L’OM le valorise entre 80 et 100 millions d’euros, et si la transaction se concrétise, ce serait une vente historique pour le club et un retour très médiatique du joueur en Premier League. Marseille joue donc sur tous les fronts sur ce mois de janvier, déjà éprouvant sur le terrain sportif.