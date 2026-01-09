À LA UNE DU 9 JAN 2026
OM : une statistique cauchemardesque place Marseille et De Zerbi au sommet… de la honte

Par William Tertrin - 9 Jan 2026, 17:48
💬 Commenter
L’Olympique de Marseille vit une saison 2025‑2026 pleine de contrastes. Sous la direction de Roberto De Zerbi, les Phocéens affichent un jeu séduisant, capable de renverser des adversaires en Ligue des champions ou de dominer en Ligue 1. Pourtant, un problème récurrent menace sérieusement leurs ambitions : l’incapacité de tenir le score jusqu’au bout.

Selon les données d’Opta, relayées par L’Équipe, Marseille a concédé pas moins de huit buts dans les cinq dernières minutes de ses matchs cette saison, un total qui a directement coûté 8 points toutes compétitions confondues — le plus élevé parmi toutes les équipes des cinq grands championnats européens.

Un problème qui coûte cher

Ces buts tardifs ont souvent changé l’issue des rencontres :

  • Rennes 1‑0 OM : Ludovic Blas marque à la 91e → 1 point perdu
  • OL 1‑0 OM : Pavel Sulc à la 87e → 1 point perdu
  • Sporting CP 2‑1 OM : but à la 86e → 1 point perdu
  • OM 2‑2 Angers : égalisation à la 96e → 2 points perdus
  • OM 0‑1 Atalanta (C1) : but à la 89e → 1 point perdu
  • OM 2‑2 Toulouse : but à la 92e → 2 points perdus
  • PSG 2‑2 (Trophée des Champions) : but à la 95e → défaite aux tirs au but

Dans tous ces cas, les buts encaissés dans les dernières minutes ont directement modifié le résultat final, privant Marseille de précieux points et de momentum dans leurs compétitions.

Une tendance lourde, pas un accident

Ce schéma ne se limite pas à une ou deux rencontres malheureuses : il s’inscrit dans une tendance qui inquiète beaucoup les observateurs. Une autre analyse statistique montre que Marseille a déjà concédé quatre de ses buts en Ligue 1 cette saison dans ou après la 90e minute, un des totaux les plus élevés du championnat.

Le problème se pose autant physiquement que mentalement : l’équipe peine à maintenir sa concentration et sa solidité défensive dans les dernières phases des rencontres, exactement là où d’autres équipes gèrent mieux la pression.

Des côtés positifs atténués par le contexte

Les Marseillais ne sont pas totalement démunis dans les fins de match : ils ont également marqué sept buts dans les cinq dernières minutes de leurs rencontres cette saison. Mais l’écart de l’impact de ces buts est significatif :
➡️ Sur les sept buts tardifs marqués, seul celui face à Strasbourg (à la 91e) a réellement changé l’issue du match.

Ainsi, si l’OM sait se montrer dangereux jusqu’au bout, ses erreurs défensives pèsent beaucoup plus lourd que ses exploits offensifs.

Conséquences sportives et psychologiques

Cette fragilité tardive a plusieurs effets :

  • 💔 Perte de points cruciaux en Ligue 1 et en Ligue des champions.
  • 🏆 Une finale du Trophée des Champions échappée dans les derniers instants, avec un but encaissé à la 95e contre le PSG après avoir mené 2‑1.
  • 😟 Une pression accrue sur l’équipe, qui doit désormais travailler la gestion des fins de match.

Pour aspirer à des objectifs ambitieux — qu’il s’agisse du titre de Ligue 1, d’un bon parcours européen ou d’une conquête de trophée — l’Olympique de Marseille doit impérativement corriger sa tendance à concéder des buts dans les dernières minutes. Sans cela, la saison, parfois compliquée, risque de laisser derrière elle encore trop de regrets.

