OM : Roberto De Zerbi est-il surcoté ?

La rédaction de But Football Club lance le débat autour de Roberto De Zerbi à l’OM : est-il un entraîneur surcoté ?

« La promesse n’est pas tenue »

« J’apprécie Roberto De Zerbi et estime qu’il est bien ‘Marseille compatible’. Pour le croiser régulièrement, on sent un amour sincère pour la cité phocéenne. Mais depuis son arrivée à l’OM, sur le terrain, la réalité est plus nuancée. La promesse n’est pas tenue. Loué pour son passage à Brighton et son style de jeu moderne, à juste titre, l’Italien peine à imposer la même identité à Marseille. L’équipe manque cruellement de fluidité, d’inspiration offensive et d’audace dans les moments clés, malgré un effectif de qualité et des recrues soigneusement sélectionnées pour servir son projet. Le contraste avec ses succès passés est frappant : ce qui fonctionnait en Premier League ne se transpose pas automatiquement en Ligue 1, où les duels sont plus physiques, les temps de réaction plus courts et l’intensité psychologique au Vélodrome bien plus élevée.

L’excuse du ‘match sans’ ne tient plus vraiment : trop nombreuses sont les équipes moyennes à contrer l’OM au Vélodrome et ailleurs. Les prestations sans saveur s’accumulent. Oui, les joueurs ont leur part de responsabilité mais De Zerbi aussi. C’est lui le leader, le guide. Sous sa houlette, les joueurs semblent parfois perdus, incapables de reproduire ses principes de jeu de manière constante. Les supporters marseillais, eux, attendent du spectacle et de la créativité, pas seulement des schémas bien exécutés sur papier. Cette distance entre théorie et pratique nourrit l’impression que, malgré tout le talent et la réputation, De Zerbi pourrait ne pas être le coach idéal pour l’OM. En espérant, évidemment, me tromper tant l’osmose avec Medhi Benatia et Pablo Longoria, fonctionne, elle, à plein. »

Bastien AUBERT

« Oh que oui ! »

« Honnêtement, je serais supporter de l’OM, j’aurais une dent contre De Zerbi. Dugarry est peut-être allé un peu loin dans ses critiques contre l’Italien hier soir sur RMC mais je le rejoins complètement sur le fait que De Zerbi soit surcoté. Avec l’effectif qu’il a, il me semble dur d’avoir moins de résultats ! L’OM a été incapable de battre au Vélodrome des « cadors » comme Angers, Toulouse, et il vient de perdre contre Nantes. Franchement, il faut le faire !

Avec cet effectif, Marseille semblait promis à la 2e place de la Ligue 1 derrière le PSG. Mais Lens carbure et a pris une telle avance que la 3e place serait un moindre mal. De Zerbi se perd dans ses systèmes de choix et ses choix, il a l’art de faire compliqué, de ne pas mettre les joueurs à leur place. Qui fait une bonne saison à l’OM ? Qui progresse ? Et l’équipe, elle progresse depuis son arrivée ? J’ai bien peur que non. Et comme le duo Longoria-Benatia a plutôt bien travaillé cet été, le principal responsable de cette première partie de saison décevante est selon moi sur le banc. »

Laurent HESS