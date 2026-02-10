Un départ de Roberto De Zerbi et de l’entièreté de son staff pourrait coûter la coquette somme de 25 millions d’euros à l’OM !

Si son départ est encore loin être acté, le moindre scénario de rupture avec Roberto De Zerbi pourrait coûter une véritable fortune à l’OM. Selon Giovani Castaldi, un départ de l’Italien et de son staff pourrait s’étendre entre 20 et 25 millions d’euros ! Liés à l’OM jusqu’en 2027, le technicien de 46 ans et ses adjoints bénéficient en effet de contrats solides.

Entre 20 et 25 M€ pour De Zerbi et son staff ?

Sur le plateau de L’Équipe du Soir, le journaliste a été très clair : « De Zerbi et ses adjoints sont liés au club jusqu’en 2027. Cela coûterait entre 20 et 25 millions d’euros d’indemnités de licenciement. » Une estimation confirmée par RMC Sport, qui précise que l’argent n’est pas la priorité du coach : il souhaite avant tout que son staff soit correctement indemnisé si la séparation venait à se produire. À date, cela n’est pas le cas puisque les dirigeants doivent se rencontrer ces prochains jours pour « trouver des solutions. » En coulisses, De Zerbi se sent trahi par ses joueurs mais ne quittera le navire seulement s’il sent que c’est lui le problème.

L’OM à la croisée des chemins

Pour les dirigeants de l’OM, la situation est délicate. D’un côté, maintenir De Zerbi garantit la stabilité et la continuité d’un projet assumé sur trois ans. De l’autre, une éventuelle baisse de performance ou des tensions pourraient pousser à envisager un changement, mais à quel prix ? Avec une indemnité potentielle pouvant atteindre 25 millions d’euros, l’OM ferait face à une charge financière exceptionnelle, qui pourrait peser sur ses futurs investissements, son recrutement et même sa marge de manœuvre économique. L’OM se retrouve donc dans une position complexe mais, au moins, il en connait les enjeux économiques et structurels.