À LA UNE DU 10 FéV 2026
[07:30]Equipe de France : Benzema et une ex star des Bleus impliqués dans l’affaire Epstein ?
[07:16]ASSE : Kilmer a offert un renfort totalement inattendu à Montanier 
[07:00]OM : fracture entre De Zerbi et les joueurs, ça balance du lourd dans le vestiaire ! 
[06:00]ASSE : Montanier aura un atout majeur à Guingamp
[05:00]OM : Roberto De Zerbi doit-il quitter Marseille ?
[00:00]OL, Real Madrid : Endrick a offert un petit bijou à son ex ! 
[23:00]OM : ces chiffres désastreux qui rapprochent De Zerbi de la sortie 
[22:42]OM : après le Classico, une nouvelle polémique menace de faire exploser les supporters
[22:14]PSG – OM : l’entreprise moquée par le CUP contre-attaque
[21:53]FC Barcelone Mercato : Messi de retour en 2029, la bombe est lâchée !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : fracture entre De Zerbi et les joueurs, ça balance du lourd dans le vestiaire ! 

Par Bastien Aubert - 10 Fév 2026, 07:00
💬 Commenter
Roberto De Zerbi (OM)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

La manita face au PSG (0-5) a mis en lumière certaines failles internes à l’OM. 

C’est une claque qui fait bien plus mal qu’un simple 5-0. La manita infligée par le PSG n’a pas seulement exposé les limites sportives de l’OM. Elle a surtout mis en pleine lumière des fissures profondes en interne, au point de faire vaciller le projet de Roberto De Zerbi. Dans le vestiaire marseillais, la défiance gagne du terrain et le malaise n’est plus vraiment caché.

Depuis plusieurs semaines, RMC Sport explique que les reproches s’accumulent à l’encontre du technicien italien. En premier lieu, son entêtement tactique. Beaucoup en interne n’ont pas compris pourquoi le 4-2-3-1, pourtant convaincant face au Stade Rennais, n’a pas été reconduit. Un choix vécu comme une occasion gâchée, d’autant plus incompréhensible que l’OM semblait enfin avoir trouvé un certain équilibre.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Autre point de crispation : le repositionnement de Mason Greenwood sur le côté gauche de l’attaque. Un choix qui interroge, tant l’Anglais paraissait plus à l’aise et décisif dans l’axe ou à droite. Là encore, l’impression d’une décision à contre-courant, prise sans tenir compte des sensations du groupe. La gestion humaine pose aussi question. Certains joueurs se sentent clairement ciblés, à l’image de Gerónimo Rulli, sanctionné, quand d’autres bénéficieraient d’un traitement plus indulgent. Une inégalité perçue qui alimente les tensions et fragilise l’autorité du coach.

« On est près d’une rupture »

Dans le même temps, De Zerbi est accusé de surutiliser certaines recrues, parfois au détriment de cadres installés. Une stratégie qui aurait fini par plomber la confiance de plusieurs leaders du vestiaire, comme Pavard ou Aubameyang, pourtant censés être des piliers du projet marseillais. Le traitement d’Amir Murillo aurait aussi ému plusieurs coéquipiers. 

Résultat : une atmosphère de plus en plus pesante à la Commanderie. Selon des échos recueillis en interne, l’incompréhension a laissé place à une forme de lassitude, voire de résignation. « Tout ceci n’a ni queue ni tête et les joueurs commencent à le voir. On est près d’une rupture », confie sans détour un proche du groupe à L’Équipe.

À Marseille, la crise ne se limite donc plus aux résultats. C’est désormais le lien entre l’entraîneur et son vestiaire qui vacille. Et quand la confiance se fissure, le terrain finit toujours par parler. L’OM est peut-être à un tournant bien plus grave qu’une simple déroute au Parc.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot