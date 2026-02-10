La manita face au PSG (0-5) a mis en lumière certaines failles internes à l’OM.

C’est une claque qui fait bien plus mal qu’un simple 5-0. La manita infligée par le PSG n’a pas seulement exposé les limites sportives de l’OM. Elle a surtout mis en pleine lumière des fissures profondes en interne, au point de faire vaciller le projet de Roberto De Zerbi. Dans le vestiaire marseillais, la défiance gagne du terrain et le malaise n’est plus vraiment caché.

Depuis plusieurs semaines, RMC Sport explique que les reproches s’accumulent à l’encontre du technicien italien. En premier lieu, son entêtement tactique. Beaucoup en interne n’ont pas compris pourquoi le 4-2-3-1, pourtant convaincant face au Stade Rennais, n’a pas été reconduit. Un choix vécu comme une occasion gâchée, d’autant plus incompréhensible que l’OM semblait enfin avoir trouvé un certain équilibre.

Autre point de crispation : le repositionnement de Mason Greenwood sur le côté gauche de l’attaque. Un choix qui interroge, tant l’Anglais paraissait plus à l’aise et décisif dans l’axe ou à droite. Là encore, l’impression d’une décision à contre-courant, prise sans tenir compte des sensations du groupe. La gestion humaine pose aussi question. Certains joueurs se sentent clairement ciblés, à l’image de Gerónimo Rulli, sanctionné, quand d’autres bénéficieraient d’un traitement plus indulgent. Une inégalité perçue qui alimente les tensions et fragilise l’autorité du coach.

« On est près d’une rupture »

Dans le même temps, De Zerbi est accusé de surutiliser certaines recrues, parfois au détriment de cadres installés. Une stratégie qui aurait fini par plomber la confiance de plusieurs leaders du vestiaire, comme Pavard ou Aubameyang, pourtant censés être des piliers du projet marseillais. Le traitement d’Amir Murillo aurait aussi ému plusieurs coéquipiers.

Résultat : une atmosphère de plus en plus pesante à la Commanderie. Selon des échos recueillis en interne, l’incompréhension a laissé place à une forme de lassitude, voire de résignation. « Tout ceci n’a ni queue ni tête et les joueurs commencent à le voir. On est près d’une rupture », confie sans détour un proche du groupe à L’Équipe.

À Marseille, la crise ne se limite donc plus aux résultats. C’est désormais le lien entre l’entraîneur et son vestiaire qui vacille. Et quand la confiance se fissure, le terrain finit toujours par parler. L’OM est peut-être à un tournant bien plus grave qu’une simple déroute au Parc.