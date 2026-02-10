OM : Roberto De Zerbi doit-il quitter Marseille ?

Après la manite encaissée à Paris (0-5), Roberto De Zerbi doit-il quitter l’OM ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet lancent le débat.

« De Zerbi est totalement démuni »

« Roberto De Zerbi est désormais sur la sellette à l’OM et tout le montre : après la manita infligée par le PSG, le constat est même implacable. Un chiffre : l’équipe a déjà encaissé trois défaites par au moins trois buts en 2026, une première pour le club après les dix premiers matchs officiels d’une année civile depuis 1977. Cela prouve que De Zerbi n’a pas encore trouvé la recette pour relever une équipe fragile qui a glissé hors du podium, objectif vital des dirigeants en début de saison.

Le constat chez une majorité de supporters est que cet OM est devenu un paillasson sur lequel beaucoup trop d’équipes s’essuyent. Personnellement, je n’ai rien contre l’homme, qui a des qualités et un attachement pour Marseille évidents, mais tout semble aujourd’hui concourir à une seule conclusion : De Zerbi n’a plus la maîtrise du vestiaire. Ses choix hasardeux et l’urgence imposent un changement radical pour sauver ce qui peut encore être sauvé cette saison. »

Bastien AUBERT

« Maintenant, ce serait suicidaire »

« Je n’ai pas regardé le match de dimanche soir, comme tous ceux contre le QSG. Le jour où le dopage financier sera terminé, où il y aura égalité de budget, je suivrai à nouveau. Je ne suis donc pas autant remonté que la plupart des supporters marseillais ayant assisté à ce massacre. Je comprends leur colère, tout comme je comprends qu’il faille un responsable. Et comme taper sur Roberto De Zerbi est à la mode en ce moment, tout le monde s’en donne à cœur joie. Mais je pense que ce serait une énorme erreur de le faire partir maintenant. Je rappelle que l’OM est toujours bien parti pour atteindre ses deux objectifs majeures de 2026 : la Coupe de France et la qualification pour la C1. L’OM a déjà affronté deux fois Lens et deux fois Paris, il doit encore recevoir Lyon. A mes yeux, le calendrier est dégagé en championnat. Je vois bien les Phocéens finir 3es. Et pour la Coupe, après Toulouse, il ne restera plus « que » Lyon et Lens comme adversaire relevé. Avec un effectif au complet et une concentration maximale, la 11e Coupe de France deviendrait une réalité.

Passé ce constat, je suis comme tout le monde : déçu par le jeu proposé par l’équipe depuis que Roberto De Zerbi est sur le banc. Son manque d’intensité, ses largesses défensives font qu’à chaque gros match, on craint le pire. Alors, je me dis que ce serait bien d’abréger l’expérience en fin de saison. Mais dès à présent, ce serait une grossière erreur, à mon avis. »

Raphaël NOUET