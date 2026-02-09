Décrié sur le banc de l’OM au lendemain de la manita encaissée contre le PSG (0-5), Roberto De Zerbi cumule des statistiques peu reluisantes qui pourraient accélérer son départ.

Éberlué par la lourdeur de la défaite à Paris, hier, Roberto De Zerbi voit les chiffres s’empiler contre lui. L’OM, déjà sous tension, cumule des statistiques qui donnent raison aux critiques et pourraient accélérer la fin de son aventure sur le banc marseillais.

Des défaites historiques

En 2026, l’OM a déjà encaissé trois défaites par au moins trois buts d’écart. Une première après les dix premiers matchs officiels d’une année civile depuis 1977. Le dernier Classique a amplifié cette tendance : le PSG a enregistré sa plus large victoire dans un duel officiel contre Marseille (5-0).

L'@OM_Officiel compte déjà 3 défaites par au moins 3 buts d'écart en 2026. Une première pour le club phocéen après ses 10 premiers matchs officiels lors d'une année civile depuis 1977 (3). #PSGOM — Stats Foot (@Statsdufoot) February 8, 2026

Un bilan extérieur catastrophique

Les chiffres à l’extérieur sont tout aussi alarmants. L’OM a perdu ses cinq matchs hors du Vélodrome cette saison contre les clubs du Top 6 actuel, ne marquant qu’un seul but et en encaissant dix. Une statistique qui illustre le fossé qui sépare les Marseillais des prétendants au podium.

L'@OM_Officiel a perdu ses 5 matchs à l'extérieur cette saison en @Ligue1 contre les clubs du Top 6 actuel (1 but marqué, 10 buts encaissés) :



– Paris SG 5-0 OM

– RC Lens 2-1 OM

– OL 1-0 OM

– Lille OSC 1-0 OM

– Stade Rennais 1-0 OM #PSGOM — Stats Foot (@Statsdufoot) February 8, 2026

Le podium dangereusement menacé

Au classement, l’OM (4e) n’est pas sur le podium pour la première fois depuis la cinquième journée de cette saison (6e). Or, atteindre le podium reste l’objectif vital des dirigeants phocéens. Chaque point perdu à l’extérieur et chaque humiliation contre les rivaux directs pèse lourd sur l’avenir de De Zerbi.

Le @PSG_inside a enregistré la plus large victoire d'un classique entre les 2 équipes en compétition officielle (5-0). #PSGOM — Stats Foot (@Statsdufoot) February 8, 2026

Un entraîneur déjà dans l’histoire…

Ce 0-5 contre le PSG égale la plus large défaite de De Zerbi avec un club professionnel : déjà un 0-5 avec Donetsk contre le Real Madrid en Ligue des champions (19 octobre 2021) et un 1-6 avec Brighton contre Aston Villa en Premier League (30 septembre 2023). Des souvenirs amers que l’Italien va devoir digérer… et qui s’ajoutent à la pression grandissante sur son poste.

L'@OM_Officiel (4e) n'est pas classé sur le podium à l'issue d'une journée en @Ligue1 pour la 1ère fois depuis la 5e journée de cette saison (6e). #PSGOM — Stats Foot (@Statsdufoot) February 8, 2026

La sortie de De Zerbi semble plus que jamais dans l’air. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : entre défaites historiques, performances décevantes à l’extérieur et objectifs compromis, l’OM risque d’agir rapidement pour inverser la tendance.