OM – L’analyse de Bastien Aubert : « De Zerbi, à quand la fin de la récré ? »

L’humiliation subie par l’OM face au PSG (0-5), samedi au Parc des Princes, doit-elle signer la fin de l’ère De Zerbi à Marseille ? L’hypothèse gagne du terrain.

Il y a deux écoles à l’OM : celle qui prône la stabilité et donc le maintien Roberto De Zerbi sur le banc et celle qui souhaite accélérer sa sortie. Et vite. Au lendemain du camouflet reçu à Paris face à une belle équipe du PSG (0-5), la tendance à chaud penche forcément pour la seconde.

L’OM insignifiant chez les forts

Si ses qualités humaines du coach italien et son attachement à Marseille ne sont pas en question, les humiliations s’enchaînent trop souvent cette saison pour parler de projet stable : Liverpool, Bruges, Paris sans compter un fond de jeu peu souvent en lumière et une incapacité à maintenir un onze type avec hier une 33e composition d’équipe en 33 matches toutes compétitions confondues. Entre autre choses, on ajoutera l’incapacité de son OM à s’imposer contre les cadors de Ligue 1 hors de ses bases : 5 matches perdus à l’extérieur cette saison en Ligue 1 contre les clubs du Top 6 actuel (1 but marqué, 10 buts encaissés), et déjà 3 défaites concédées en 2026 par au moins trois buts d’écart.

De Zerbi s’est encore raté dans son coaching

Si De Zerbi avait un début de solution, il n’y aurait pas de débat. Le problème, c’est qu’il n’en a pas et qu’il semble être le premier perdu. Or, il est censé être le guide et le centre du projet du club. Au Parc, ses choix hasardeux n’ont encore pas payé : changer Mason Greenwood de poste, titulariser Benjamin Pavard, maintenir un milieu à deux, faire encore débuter Igor Paixao sur le banc… Rien n’est allé dans son sens et ces défaillances s’ajoutent à un flou général dans un contexte où l’OM a éjecté Amir Murillo et où le club a chuté du podium pour la première fois depuis la 5e journée. Si une discussion doit avoir lieu ces prochains jours entre De Zerbi, Medhi Benatia et Pablo Longoria pour « trouver des solutions », certains voient déjà un ritiro du coach italien… sans ses joueurs. Cette option semble aujourd’hui plus que jamais sur la table.

