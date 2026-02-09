RC Lens : à cause de l’OM, les Sang et Or ont raté l’occasion de renverser le FC Barcelone

Sans sa dernière défaite contre l’OM, le RC Lens aurait pu chiper une place très significative au FC Barcelone à l’échelle du top 5 européen.

Selon les derniers chiffres publiés par OptaJean, le RC Lens a remporté 79 % de ses matches toutes compétitions confondues cette saison (19 victoires sur 24). Parmi les clubs des « Top 5 » championnats européens, seuls Bayern Munich (84 %) et le FC Barcelone (81 %) font mieux. Arsenal (77 %) et l’Inter Milan (74 %) suivent derrière.

C’est un exploit remarquable pour un club français qui, quelques saisons auparavant, n’était pas habitué à rivaliser dans ce genre de classement continental. À ce rythme, Lens figure parmi les équipes les plus régulières d’Europe cette saison.

Une victoire face à Marseille aurait tout changé

La dernière défaite de Lens remonte à une rencontre importante contre l’Olympique de Marseille (1-3). Ce revers a interrompu la dynamique parfaite de Lens sur les dernières semaines et eu un impact direct sur son pourcentage global de victoires.

Hypothèse : sans cette défaite face à l’OM, le bilan de Lens serait de 20 victoires en 24 matchs, soit une victoire dans 83 % de ses rencontres. À ce niveau-là, le club nordiste aurait dépassé le FC Barcelone (81 %), pour se hisser au 2e rang européen derrière seulement le Bayern Munich. Mais outre l’OM, il faut rappeler que Lens a aussi perdu des points face à Lyon, Paris, Rennes au match aller, et Metz.

Lens contre le FC Barcelone – un comparatif qui frappe

Si l’on se fie à ces statistiques comparées (Lens 79 %, Barça 81 %, Bayern 84 %), il est facile d’imaginer à quel point la marge était étroite : une seule défaite a suffi à priver Lens d’une place historique juste derrière l’élite absolue européenne.

L’angle devient encore plus fort quand on considère que le Barça, malgré sa stature mondiale, n’a “que” 2 % d’avance sur Lens en termes de pourcentage de victoires cette saison — une marge qui aurait pu fondre si Lens n’avait pas trébuché face à Marseille.

Ce que cela dit du RC Lens

Une trajectoire exceptionnelle pour un club qui, encore récemment, n’était pas sur la carte des clubs européens dominants. Lens montre une régularité qui force le respect, avec une gestion tactique et une cohésion collective remarquées tout au long de la saison. Il faut dire également que malgré cette défaite contre l’OM, Lens a su se relever en enchaînant 3 victoires de suite, et c’est aussi ça qui forge la réussite du club cette saison.