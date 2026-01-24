OM – RC Lens (3-1) : les notes des Marseillais et des Sang et Or

Ce samedi, l’OM a rossé le RC Lens (3-1) pour le choc de la 19e journée de Ligue 1. Voici les notes des Marseillais et des Sang et Or.

Trois jours après un non-match contre Liverpool (0-3), l’OM n’a pas raté son choc de Ligue 1 en s’offrant le scalp du RC Lens (3-1), leader de Ligue 1. Grâce à deux buts précoces d’Amine Gouiri (1-0, 3e) et d’Ethan Nwareni (2-0, 13e), les hommes de Roberto De Zerbi se sont rendu la partie facile et ont poursuivi en bons gestionnaires avant de clôturer la marque par ce diable de Gouiri (3-0, 75e), puis de se faire surprendre par le jeune Rayane Fofana (3-1, 85e). Au classement, ils reviennent à cinq points des Sang et Or.

TOPS

Amine Gouiri

Critiqué après Liverpool, Amine Gouiri a fait taire ses détracteurs avec un doublé. Auteur d’une ouverture du score précoce (3e), l’Algérien était au bon endroit pour réceptionner le superbe centre de Timothy Weah (75e). Un vrai but d’avant-centre qui récompense une prestation solide de bout en bout.

Ethan Nwaneri

Une première frappe et un premier but pour la recrue anglaise (13e). En l’absence de Mason Greenwood, il a tiré quelques coups de pied arrêté et gratifié le Vélodrome de quelques grigris qui ne sont pas rappeler son compatriote. Des débuts réussis avant son remplacement par ce dernier (57e). De l’autre côté, Igor Paixao a fait mal par sa vivacité.

Nayef Aguerd

Le retour du patron ! Six jours après sa finale de la CAN perdue contre le Sénégal, le Marocain a donné l’impression de ne jamais être parti. Tour de contrôle aérienne, Aguerd a eu le geste juste à chaque intervention et a relancé proprement. Un leader, remplacé par Benjamin Pavard (73e).

FLOPS

Wesley Saïd

Totalement perdu sur le terrain, Wesley Saïd a été pris dans la nasse marseillaise et a commis des fautes à la pelle. Une soirée sans pour l’attaquant du RC Lens, qui a multiplié les mauvais choix (8 ballons perdus) avec un carton jaune à la clé (37e).

Florian Thauvin

Conspué à chaque ballon touché, le meneur du RC Lens a raté ses retrouvailles avec le Vélodrome. Florian Thauvin a joué à l’envers certains coups et perdu trop de ballons pour espérer faire mal à une équipe de l’OM bien regroupée.

Les pistons Aguilar et Abdulhamid

Ruben Aguilar et Saud Abdulhamid ont été transparents. Mangés dans l’envie, ils ont toujours accusé un temps de retard et n’ont jamais vraiment su apporter le surnombre dans leur couloir respectif. Une double déception mais le plan de Roberto De Zerbi était bien rodé : les couper.

Les notes du match :

OM :

Geronimo Rulli 6 – Leonardo Balerdi 6, Nayef Aguerd 7 (remplacé par Pavard, 73e), Facundo Medina 7, Timothy Weah 7 – Pierre-Emile Hojbjerg 6, Igor Paixao 6, Quinten Timber 7 (remplacé par O’Riley, 73e), Amine Gouiri 8 (remplacé par Aubameyang, 79e), Ethan Nwaneri 7 (remplacé par Greenwood 57e), Hamad Junior Traoré 5 (remplacé par Bakola, 73e).

RC Lens :

Risser (4) – Ganiou (4), Sarr (4), Udol (4) – Aguilar (3), Sangaré (6), Thomasson (4), Abdulhamid (2) – Thauvin (2), Édouard (4), Saïd (3).

Bastien AUBERT