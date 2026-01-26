À LA UNE DU 26 JAN 2026
[12:45]ASSE : nouvelle banderole explosive à l’Etrat, la fracture avec les supporters est totale ! 
[12:11]PSG : pluie de bonnes nouvelles pour Luis Enrique avant Newcastle
[11:48]ASSE INFO BUT! : après Sacramento, deux nouveaux noms soufflés à l’oreille de Kilmer pour l’après Horneland
[11:30]Revue de presse : Clauss réveille Nice, coup dur pour Thauvin à Lens, nouveau gros coup pour Rennes au Mercato !
[11:12]OM : en plein Mercato, le club officialise une arrivée très caliente à Marseille ! 
[10:47]FC Nantes : Kantari a tranché pour son avenir, Kita bientôt prêt à frapper ?
[10:13]OM : sous tension, Longoria lâche une bombe sur l’avenir de De Zerbi ! 
[09:48]Revue de presse espagnole : Fermin fait craquer le FC Barcelone, Arbeola a révolutionné le Real Madrid 
[09:16]ASSE : le vestiaire lâche Horneland, Kilmer fait une annonce choc sur son avenir ! 
[09:00]LOSC : Létang fait une annonce retentissante sur l’avenir de Genesio
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : en plein Mercato, le club officialise une arrivée très caliente à Marseille ! 

Par Bastien Aubert - 26 Jan 2026, 11:12
💬 Commenter
Leca et Benatia
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

En plein Mercato, l’OM a officialisé un nouveau partenariat officiel avec HEIWA, une entreprise marseillaise spécialisée dans la fabrication de pompes à chaleur et de climatisations accessibles et performantes. 

La semaine comme bien à l’OM. Le club phocéen vient d’officialiser un nouveau partenariat officiel avec HEIWA, une entreprise marseillaise spécialisée dans la fabrication de pompes à chaleur et de climatisations accessibles et performantes. Une collaboration qui s’inscrit dans la volonté du club de s’appuyer davantage sur des acteurs locaux, engagés dans leur écosystème régional. HEIWA, créée en 2018, s’est imposée comme un acteur national grâce à une approche basée sur la proximité, la qualité et une vision durable. 

Des valeurs que le club phocéen revendique également, en affichant un attachement historique à son territoire et à son tissu économique. Dans son communiqué, l’OM souligne que ce partenariat s’inscrit dans une stratégie de développement de relations durables avec des entreprises locales qui participent au dynamisme, à l’innovation et au rayonnement de Marseille. Une manière pour le club de valoriser le territoire et de soutenir le tissu entrepreneurial régional.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

L’OM mise fort sur le local 

Alessandro Antonello, directeur général de l’OM, s’est félicité de l’arrivée de HEIWA : « Nous sommes très heureux d’accueillir HEIWA parmi les partenaires officiels de l’Olympique de Marseille. Ce partenariat illustre notre engagement à nous associer à des entreprises marseillaises dynamiques, innovantes et responsables, qui contribuent au développement et au rayonnement de notre territoire. » 

De son côté, Franck Beauvarlet, directeur de la marque HEIWA, a également exprimé sa fierté : « HEIWA a toujours construit son histoire depuis 2018 autour de la passion… “Passionné et Populaire” est notre credo. C’est depuis toujours aussi celui de l’OM, qui dans toute la France est reconnu pour être un club populaire qui suscite des passions sans comparaison. » Ce partenariat marque une nouvelle étape dans la stratégie du club : renforcer son ancrage local tout en développant des collaborations durables avec des acteurs économiques partageant les mêmes ambitions. Un message clair : l’OM veut rayonner en France, tout en restant profondément attaché à son territoire.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot