En plein Mercato, l’OM a officialisé un nouveau partenariat officiel avec HEIWA, une entreprise marseillaise spécialisée dans la fabrication de pompes à chaleur et de climatisations accessibles et performantes.

La semaine comme bien à l’OM. Le club phocéen vient d’officialiser un nouveau partenariat officiel avec HEIWA, une entreprise marseillaise spécialisée dans la fabrication de pompes à chaleur et de climatisations accessibles et performantes. Une collaboration qui s’inscrit dans la volonté du club de s’appuyer davantage sur des acteurs locaux, engagés dans leur écosystème régional. HEIWA, créée en 2018, s’est imposée comme un acteur national grâce à une approche basée sur la proximité, la qualité et une vision durable.

Des valeurs que le club phocéen revendique également, en affichant un attachement historique à son territoire et à son tissu économique. Dans son communiqué, l’OM souligne que ce partenariat s’inscrit dans une stratégie de développement de relations durables avec des entreprises locales qui participent au dynamisme, à l’innovation et au rayonnement de Marseille. Une manière pour le club de valoriser le territoire et de soutenir le tissu entrepreneurial régional.

L’OM mise fort sur le local

Alessandro Antonello, directeur général de l’OM, s’est félicité de l’arrivée de HEIWA : « Nous sommes très heureux d’accueillir HEIWA parmi les partenaires officiels de l’Olympique de Marseille. Ce partenariat illustre notre engagement à nous associer à des entreprises marseillaises dynamiques, innovantes et responsables, qui contribuent au développement et au rayonnement de notre territoire. »

De son côté, Franck Beauvarlet, directeur de la marque HEIWA, a également exprimé sa fierté : « HEIWA a toujours construit son histoire depuis 2018 autour de la passion… “Passionné et Populaire” est notre credo. C’est depuis toujours aussi celui de l’OM, qui dans toute la France est reconnu pour être un club populaire qui suscite des passions sans comparaison. » Ce partenariat marque une nouvelle étape dans la stratégie du club : renforcer son ancrage local tout en développant des collaborations durables avec des acteurs économiques partageant les mêmes ambitions. Un message clair : l’OM veut rayonner en France, tout en restant profondément attaché à son territoire.