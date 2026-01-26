À l’OM, Pablo Longoria ne cache plus son intention de prolonger Roberto De Zerbi. Alors que le contrat de l’entraîneur italien court jusqu’en juin 2027, le président marseillais a été très clair.

A l’heure où les tensions entre l’OM et les médias sont plutôt fraîches, Pablo Longoria a lâché une bombe sur l’avenir de Roberto De Zerbi. Lors d’une interview accordée à The Telegraph, le président du club phocéen a expliqué vouloir bâtir un projet long terme autour de lui. « Bien sûr. Je serais ravi que Roberto reste longtemps. J’aimerais qu’il devienne comme Diego Simeone à l’Atlético de Madrid », a lancé Longoria. Une comparaison volontairement ambitieuse, qui en dit long sur la confiance absolue que le dirigeant place en De Zerbi. Car évoquer Simeone, c’est parler de stabilité, de projet pérenne et d’identité de jeu installée sur le long terme.

De Zerbi, le Simeone de l’OM ?

Dans la même interview, Longoria a assumé sa stratégie : il veut verrouiller l’avenir de l’OM autour de son coach. Et ce, même si des rumeurs circulent, notamment autour d’un intérêt de Manchester United. Sur ce point, le président reste serein, mais réaliste. « Tout d’abord, il est normal que les grands clubs cherchent à recruter Roberto. Quand on a un joueur de son calibre, il faut s’y attendre, car il s’agit de Roberto. Parallèlement, je dois jouer ma carte et partager le même enthousiasme pour l’avenir », a expliqué Longoria. Un discours qui traduit une ambition claire : garder De Zerbi, mais aussi continuer à construire un projet solide, avec une direction stable.

Longoria veut de la stabilité

Dans un contexte où l’OM est de plus en plus scruté, et où les rumeurs de départs peuvent rapidement prendre de l’ampleur, Longoria envoie un signal fort. L’OM ne se contente pas de vivre une saison réussie : le club veut inscrire sa réussite dans la durée, et De Zerbi en est l’élément central. En clair, Marseille veut tourner la page des saisons instables et s’installer dans une logique de continuité. Et pour y parvenir, Pablo Longoria a déjà choisi son homme : Roberto De Zerbi.