OM : De Zerbi dézingue la presse et révèle comment son équipe a terrassé le RC Lens

Par William Tertrin - 25 Jan 2026, 07:36
Après la victoire de l’Olympique de Marseille face au RC Lens (3-1), Roberto De Zerbi s’est exprimé en conférence de presse avec un discours fort, mêlant analyse tactique, fierté collective et mise au point face aux critiques. Le technicien italien a d’abord tenu à saluer la performance de ses joueurs ainsi que l’intégration rapide de Timber et Nwaneri, tout en rappelant qu’il restait le seul décideur à la tête du projet marseillais.

Interrogé sur les propos de Pierre Sage, entraîneur lensois, qui soulignait l’isolement fréquent de Pierre-Emile Hojbjerg, De Zerbi a confirmé que cette situation était parfaitement assumée et préparée en amont.

« Oui, c’était préparé. Parfois, les matchs se déroulent comme on les a imaginés. On avait prévu Hojbjerg devant la défense, avec Traoré en vertical, Gouiri un peu plus bas, et Timber et Nwaneri derrière Saïd et Thauvin. Ce positionnement était essentiel. »

Un choix tactique qui a porté ses fruits, permettant à l’OM de se montrer dangereux et de maîtriser le tempo de la rencontre. Le coach marseillais n’a d’ailleurs pas hésité à mettre en avant la performance de son milieu danois :

« Hojbjerg a fait son meilleur match depuis que je travaille avec lui. »

Mais la conférence de presse a également été marquée par une sortie remarquée de De Zerbi à l’encontre de certains journalistes. Revenant sur une remarque faite avec humour concernant un éventuel passeport français, l’entraîneur italien a assumé pleinement ses propos.

« Oui, je le pense. Si j’avais un passeport français, certaines choses seraient différentes. »

Attaché à Marseille mais agacé par ce qu’il considère comme de la mauvaise foi médiatique, De Zerbi a poursuivi sur un ton direct :

« J’ai beaucoup de respect pour Marseille, c’est un endroit spécial. Mais certains journalistes ici écrivent avec mauvaise foi. »

Fidèle à son tempérament, le technicien a également tenu à rappeler son indépendance et sa liberté de pensée :

« Moi, je n’ai pas de patron. Je ne cherche pas à plaire. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Je suis italien, fier de l’être, et je respecte tout le monde. »

Avant de conclure sur sa relation avec la direction du club :

« Le seul patron que j’ai, c’est Franck McCourt, le propriétaire, et même lui n’est pas un “maître”. »

Entre message fort adressé à la presse et mise en lumière du travail tactique effectué contre Lens, Roberto De Zerbi a une nouvelle fois montré qu’il assume pleinement ses choix, son identité et sa volonté de poursuivre la progression de l’Olympique de Marseille.

