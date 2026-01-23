À LA UNE DU 24 JAN 2026
[00:00]OM : à la découverte d’Eva Strijers, sublime petite amie de Quinten Timber
[23:00]OM : De Zerbi répond à ses détracteurs et s’en prend aux médias pour Pavard
[22:40]LOSC : Rothen accable Genesio, les Dogues s’étranglent !
[22:20]RC Lens Mercato : Guilavogui, par ici la sortie !
[21:51]PSG : Barcola délivre Paris à Auxerre, la pression sera sur le RC Lens à Marseille !
[21:40]Stade Rennais Mercato : Seko Fofana sur la grille de départ, Szymanski OK pour Lorient !
[21:20]OM Mercato : une 3e arrivée officialisée !
[21:00]RC Lens Mercato : coup de théâtre pour Sinayoko (AJ Auxerre) !
[20:30]Real Madrid : Brahim Diaz réconforté… avant de retrouver son pire cauchemar !
[20:00]FC Barcelone Mercato : double coup dur pour Julian Alvarez !
OM : De Zerbi répond à ses détracteurs et s’en prend aux médias pour Pavard

Par Laurent Hess - 23 Jan 2026, 23:00
Avant la réception du RC Lens, Roberto De Zerbi, le coach de l’OM, est apparu agacé ce vendredi en conférence de presse.

L’OM jouera un match très important demain face au RC Lens. Un OM qui sera en quête de rachat après sa déconvenue en Ligue des champions face à Liverpool (0-3). Critiqué pour l’apathie de son équipe face aux Reds, Roberto De Zerbi est revenu sur ses propos tenus à l’égard de Benjamin Pavard après la rencontre. À l’issue du match face aux Reds, le coach de l’OM avait semblé critique envers le défenseur international. Mais il assure que ses propos ont été mal interprétés…

Pas de souci avec Pavard

« Le match contre Liverpool ne m’a pas plu, mais ce n’est pas à cause de Pavard, a-t-il soutenu. Il y a des gens qui ont voulu me mettre des mots dans la bouche. Il aurait peut-être pu se démarquer plus. Je n’ai pas attaqué Pavard, j’ai dit que c’était lui l’homme libre. On a mal joué contre Liverpool, je suis le premier à le dire. C’est ma responsabilité, mais j’ai peut-être aussi ma part de mérite dans le nombre de buts marqués. On dit qu’on ne joue pas vers l’avant, mais regardez le nombre de buts marqués. Sur le jeu, chacun peut dire ce qu’il pense, après il y a les faits. Les faits, c’est qu’on est la meilleure attaque (de Ligue 1 avec 41 buts, ndlr). En janvier, on m’a envoyé la statistique qu’on était la troisième équipe d’Europe pour le nombre de buts marqués. Si les buts c’est grâce aux joueurs, quand on joue mal, on devrait aussi dire que c’est aussi la responsabilité des joueurs.» Enervé, RDZ !

