OM Mercato : De Zerbi envoie Hojbjerg loin de Marseille !

Le coach de l’OM, Roberto De Zerbi, verrait bien Pierre-Emile Hojbjerg jouer un jour en Serie A.

Cet hiver, des rumeurs ont évoqué un départ de Pierre-Emile Hojbjerg de l’OM, alors que le milieu danois était fortement courtisé par la Juventus Turin. Mais, comme l’ont confirmé le joueur lui-même, son agent et Roberto De Zerbi, l’ancien joueur de Tottenham ne va pas quitter le club phocéen lors de ce mercato hivernal et va terminer la saison à Marseille.

« Hojbjerg est un joueur qui peut jouer en Serie A »

Cela n’empêche pas Roberto de Zerbi d’envisager une autre destination que l’OM pour son joueur. Dans une interview accordée au média espagnol Viva el Futbol, le coach italien a estimé que l’international danois avait toutes les qualités pour évoluer en Serie A. « Pierre-Emile Hojbjerg est un joueur qui peut jouer en Serie A, dans toutes les équipes. C’est un leader sur et en dehors du terrain. »

Fort de son expérience dans plusieurs championnats européens, Pierre-Emile Hojbjerg a développé le profil complet qui lui permet de prétendre à évoluer dans un grand club italien. Après sa formation au Danemark, il a ainsi évolué dans trois championnats majeurs depuis le début de sa carrière : la Bundesliga avec le Bayern Munich, Augsbourg et Schalke 04 entre 2012 et 2016, la Premier League avec Southampton et Tottenham entre 2016 et 2025, puis la Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille depuis 2025.