OM Mercato : Højbjerg met fin aux rumeurs sur un départ à la Juventus

À la veille d’un choc attendu contre Liverpool, Pierre-Emile Højbjerg a choisi de sortir du silence concernant les rumeurs de transfert le liant à la Juventus. Le milieu de terrain danois a profité de la conférence de presse pour clarifier sa situation et balayer toute incertitude autour de son avenir immédiat à l’OM.

Interrogé sur un possible contact avec la Vieille Dame, Højbjerg n’a laissé aucun doute planer. Il a affirmé sans détour qu’il n’y avait eu « rien du tout » avec le club italien. Cette prise de parole ferme met un point final aux spéculations, offrant à l’OM un climat plus apaisé à l’approche d’un rendez-vous capital en Ligue des Champions.

Le Danois affiche sa sérénité à l’OM

Concentration maximale et absence de doutes : Højbjerg a insisté sur son bien-être au sein du club marseillais. Il se dit heureux à Marseille, pleinement intégré au vestiaire et ravi de l’implication collective. « Je prends du plaisir à chaque match, et la relation que j’entretiens avec mes coéquipiers et le staff me motive au quotidien », a-t-il souligné, traduisant une stabilité précieuse en pleine période de mercato.

Objectif : finir fort la saison avec Marseille

L’international danois garde le cap. Dans son discours, Højbjerg a mis en avant sa motivation et son focus sur la fin de saison olympienne. L’objectif est clair : aider l’OM à atteindre ses ambitions sur tous les tableaux, sans se laisser distraire par ce qui se passe en dehors du terrain. Un signal fort à l’aube d’affronter Liverpool.

Højbjerg écarte la piste Juventus, aucune discussion en cours

Le milieu affiche son attachement à l’OM et à ses coéquipiers

L’ensemble du groupe reste tourné vers la fin de saison européenne

Un climat serein et déterminé s’installe à la Commanderie : Højbjerg et l’OM restent concentrés, prêts à relever le défi face à Liverpool.