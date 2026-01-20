À LA UNE DU 20 JAN 2026
[14:30]OM : le RC Lens dérange à Marseille, Daniel Riolo accuse lourdement ! 
[14:00]PSG : Hakimi a fait un geste immense envers Brahim Diaz (Real Madrid) après la finale de la CAN 2025 
[13:30]Stade Rennais Mercato : Désiré a déjà trouvé un remplaçant à Jacquet ! 
[13:05]OM Mercato : Højbjerg met fin aux rumeurs sur un départ à la Juventus
[13:01]ASSE Mercato – INFO BUT! : pourquoi BlueCo a laissé filer David Mimbang chez les Verts
[12:47]OM – Liverpool : De Zerbi fait une annonce cash sur son avenir, une recrue bouclée en pleine conférence de presse ! 
[12:16]FC Barcelone Mercato : après Alvarez, Flick a validé l’arrivée d’une star mondiale ! 
[11:50]FC Nantes : Anthony Lopes a dépassé la ligne rouge avec les supporters, la sanction est tombée
[11:30]Revue de presse : une recrue au LOSC pour oublier Igamane, Jacquet a tranché au au Stade Rennais, un flop de l’OM à Nice ?
[11:12]OM Mercato : accord pour Timber, Da Cunha a donné sa réponse à Marseille ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : Højbjerg met fin aux rumeurs sur un départ à la Juventus

Par Bastien Aubert - 20 Jan 2026, 13:05
💬 Commenter
Pierre-Emile Höjbjerg (OM)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

À la veille d’un choc attendu contre Liverpool, Pierre-Emile Højbjerg a choisi de sortir du silence concernant les rumeurs de transfert le liant à la Juventus. Le milieu de terrain danois a profité de la conférence de presse pour clarifier sa situation et balayer toute incertitude autour de son avenir immédiat à l’OM.

Højbjerg dément tout contact avec la Juventus

Interrogé sur un possible contact avec la Vieille Dame, Højbjerg n’a laissé aucun doute planer. Il a affirmé sans détour qu’il n’y avait eu « rien du tout » avec le club italien. Cette prise de parole ferme met un point final aux spéculations, offrant à l’OM un climat plus apaisé à l’approche d’un rendez-vous capital en Ligue des Champions.

Le Danois affiche sa sérénité à l’OM

Concentration maximale et absence de doutes : Højbjerg a insisté sur son bien-être au sein du club marseillais. Il se dit heureux à Marseille, pleinement intégré au vestiaire et ravi de l’implication collective. « Je prends du plaisir à chaque match, et la relation que j’entretiens avec mes coéquipiers et le staff me motive au quotidien », a-t-il souligné, traduisant une stabilité précieuse en pleine période de mercato.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Objectif : finir fort la saison avec Marseille

L’international danois garde le cap. Dans son discours, Højbjerg a mis en avant sa motivation et son focus sur la fin de saison olympienne. L’objectif est clair : aider l’OM à atteindre ses ambitions sur tous les tableaux, sans se laisser distraire par ce qui se passe en dehors du terrain. Un signal fort à l’aube d’affronter Liverpool.

  • Højbjerg écarte la piste Juventus, aucune discussion en cours
  • Le milieu affiche son attachement à l’OM et à ses coéquipiers
  • L’ensemble du groupe reste tourné vers la fin de saison européenne

Malgré la fenêtre des transferts, le club olympien s’appuie sur l’engagement de cadres comme Højbjerg. Pour suivre l’évolution d’un autre jeune talent du football européen, découvrez le profil d’Ethan Nwaneri comparé à Mason Greenwood. Également, les discussions récentes sur les négociations entre l’OM et Arsenal pour le prêt d’Ethan Nwaneritémoignent de l’activité du club sur le marché.

Un climat serein et déterminé s’installe à la Commanderie : Højbjerg et l’OM restent concentrés, prêts à relever le défi face à Liverpool.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot